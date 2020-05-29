Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü o anları anlattı - Son Dakika

Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü o anları anlattı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü Mümtaz Bayrakoğlu(53), yaşanan olayı anlattı.

Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü o anları anlattı, System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü Mümtaz Bayrakoğlu(53), yaşanan olayı anlattı. Hamile kadının doğumu ticari takside gerçekleştirdiğini söyleyen Bayrakoğlu, "Götürdüğümü düşünün, kanamalı hasta sonuçta. ya yolda bir sıkıntı olsa, sonuç ne olacak? Bundan daha çok beni yargılayacaklardı" dedi.

Çayırova ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Suriyeli Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek isteyen ailesi ticari taksi çağırdı. Gelen taksiye bindikten bir süre sonra araç hareket etmeden inen aile tekrar binaya girmiş ve doğumun binanın merdivenlerinde gerçekleştiği iddia edilmişti. Yaklaşık 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulans ile anne ve çocuk hastaneye götürülürken, sağlık durumları iyi olan anne ve bebeği taburcu edildi. Haşim çifti bebeklerine Ömer ismini verdi.

Dün sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan taksici Mümtaz Bayrakoğlu'na, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçundan süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildi. Aracının pisleneceğini söyleyerek hamile kadını aracına almadığı iddia edilen taksi sürücüsü Mümtaz Bayrakoğlu, yaşanan olayı anlattı. Hamile kadının taksiye bindikten sonra doğum yaptığını söyleyen Bayrakoğlu, ambulansın sirenini duyduktan sonra ailenin araçtan indiğini ve yağmurdan korunmak için binanın içerisine girdiğini söyledi.

'AMBULANSI DA SENİ DE ÇAĞIRDIK. SEN DAHA ÖNCE GELDİN'

Durağa gelen telefon ile adrese gittiğini söyleyen taksici Mümtaz Bayrakoğlu, "Verilen adrese gittim. 3 bayan, 2 çocuk, 1 adam vardı. Bayanın biri hamileydi. Yanaştım kenara. Adam bana, 'Hastane, hastane' dedi. Onların eniştesiymiş. Sonradan öğrendim. Ben de, 'Tamam' dedim. Sonra taksiye bindiler. Hamile olan bayan bindi. Ötekiler de binmeye çalıştı. O sırada arabanın içinde bir kargaşa çıktı. Bayan, 'Geliyor, geliyor' dedi. Onun demesine kalmadan çocuk arabanın içinde doğdu. Ben gördüm. Ondan sonra biraz bekledim. Zaten dışarıda yağmur yağıyordu. Bana, 'Ambulansı da seni de çağırdık. Sen daha önce geldin' dediler. Bekledik, hamile bayan araçta doğurdu. Bir bayan içeri gitti. İçeriden battaniye getirdi. Çocuğu sarıp beklediler. Ben de bekledim" dedi.

"ARABANIN İÇİ PİSLENMESİN DİYE YOLCU ALMADIĞIM YALAN"

Annenin kanamasının olduğunu belirten Mümtaz Bayrakoğlu, "Götürme şansım yoktu. Götürdüğümü düşünün, kanamalı hasta sonuçta. ya yolda bir sıkıntı olsa, sonuç ne olacak? Bundan daha çok beni yargılayacaklardı. Ama çocuğun arabanın içinde doğduğunu açık açık söyleyebilirim. Ambulansı sordum. Eniştesi, 'Ambulans geliyor' dedi. Battaniyeye çocuğu sarıp beklediler. Ambulansın siren sesini duyunca bunlar yavaş yavaş aşağı inmeye başladılar. Arabadan inince oradaki araya doğru gitmeye başladılar. Ben de tam yolun ortasında duruyordum. Arabanın içi hep kan zaten. Benim arabanın içi pislenmesin diye yolcu almadığım kısmı külliyen yalan. Beklemeden gittiğim külliyen yalan" diye konuştu.

"BENİM BU OLAYDAN DOLAYI VİCDANIM RAHAT"

Ambulansın geldiğini gördükten sonra olay yerinden ayrıldığını söyleyen Bayrakoğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra ambulans arkadan yanaştı. Ben çıkıyordum. O kısımlar çekilen görüntüde yok. Onlar araya girdi. Ambulans geldikten sonra onlar aradan çıktı. Ben de gittim. Çocuğun basamakta doğduğunu, benim arabam kirlenecek diye arabaya almadığım söyleniyor. Bunların hepsi yalan, hepsi iftira. Bunların hiçbiri doğru değil. Benim bu olaydan dolayı vicdanım rahat. Ben vicdanen rahatım. Hiçbir sorunum yok. Biz yıllarda Çayırova'da esnaflık yaptık. Ben 40 senedir Çayırova'da oturuyorum. Benim nasıl biri olduğumu, neler yaptığımı herkese sorabilirler. Ben vicdanen rahatım. Kadın kanamalı hastaydı. Benim için almadı diyorlar ama zaten bayan arabada doğum yaptı. Kanama zaten arabada oldu. Ben ambulansı bekledim. Götürme şansım da yoktu. Allah göstermesin, yolda bir sıkıntı olsa. Benim götüreceğim hastane bizim mahalleye 10 kilometre mesafede. O yolda bir sıkıntı olsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi böyle irdeliyorlar. O zaman ne olacaktı? Beni hepten idam edeceklerdi."

"KARŞI İTİRAZLARIMIZI BEYAN EDECEĞİZ"

Yaşanan olayın adli sürecinden bahseden taksici Mümtaz Bayrakoğlu'nun avukatı Huzeyfe Acar ise, "Müvekkilimin yaşadığı bu elim olaydan dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada zaten ifadesi alındı. İfade sonunda da nöbetçi mahkemenin verdiği karar, adli kontrol kararlarının ev hapsi olarak uygulanması oldu. Biz buna karşı itirazlarımızı beyan edeceğiz. Burada tamamen medya üzerinden bir algı ile yargısız infaz yapılıyor. Yargılama yapılmadan bir sonuca varılıyor maalesef. Müvekkilim tamamen iyi niyetini ve mesleki tecrübelerini koruyarak hareket etmiştir. Yani burada yaşanan olayda doğum zaten aracın içerisinde gerçekleşmiştir" dedi.

Huzeyfe Acar doğumun araçta gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Doğum gerçekleştiği için yolcu, yolcu vasfından çıkarak hasta vasfına girmiştir zaten. Hasta vasfına girdiği için de ticari taksinin taşıma zorunluluğu yoktur. Burada zaten taşımacılığı yapsa daha büyük sıkıntı yaşanacak. Çünkü ortada kanamalı bir yara var artık. İnsani açıdan da, sağlık açısından da en doğru hareket zaten ambulansın beklenmesidir. Çünkü Covid-19 hastalığı dolayısıyla da taksiye inen, binen insan belli olmadığı için hastalık bulaşma riski daha yüksek. Ambulansın orada beklenmesi daha gereklidir. Ticari takside zaten doğum gerçekleştiği için araba kirleneceği kadar zaten kirlenmiştir. Arabanın içi zaten kan olmuştur. Araba daha sonra temizlendi. Orada müvekkilimin yaptığı araca kan bulaşmasını düşünmek değil, tam aksine hastanın daha sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşmasını düşünmektir. Yaptığı tek şey budur zaten."


Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü o anları anlattı - Son Dakika

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