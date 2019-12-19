HAMİLE KADINI İPLE DÖRDÜNCÜ KATTAN İNDİREN GENÇ: SARKITTIK AŞAĞI SAĞ SALİM İNDİ AŞAĞIYA - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAMİLE KADINI İPLE DÖRDÜNCÜ KATTAN İNDİREN GENÇ: SARKITTIK AŞAĞI SAĞ SALİM İNDİ AŞAĞIYA - Son Dakika

HAMİLE KADINI İPLE DÖRDÜNCÜ KATTAN İNDİREN GENÇ: SARKITTIK AŞAĞI SAĞ SALİM İNDİ AŞAĞIYA

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi.

HAMİLE KADINI İPLE DÖRDÜNCÜ KATTAN İNDİREN GENÇ: SARKITTIK AŞAĞI SAĞ SALİM İNDİ AŞAĞIYA, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da bir binada meydana gelen yangında mahsur kalan hamile kadını komşuları dördüncü kattan sarkıttıkları iple aşağı indirdi. O ipi sarkıtan gençlerden Ömer Faruk Yücel konuştu. Yücel, "Ben oturuyordum evde bir bağrışma sesleri duyduk dışarıda. Sonra baktık yangın var, her yerden duman çıkıyor. Biz de kapıyı açınca gördük. Sonra yangın büyüdü. Bir kişi kapısını açık bırakmış sanırım, evinden çok duman çıkıyordu ve cama çıkmak zorunda kalmıştı, boğuluyordu yani. Cama çıkınca biz de korktuk, telaşlandık atlayacak diye, atlıyordu, ilk telefonunu attı aşağıya.  Sonra biz aşağı battaniye attık, birileri de aşağı indi. Ama yeterli değildi. Sonra gittik baktık ip bulduk bir yerden, sarkıttık aşağı. O da tutundu sağ salim indi aşağıya. Şu an haberimiz yok kendisinden ama inşallah bir şeyi yoktur. İnince hamile olduğunu gördüm, iyiydi ama korkuyordu sadece" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hamile kadını iple indiren Ömer Faruk Yücel ile röportaj

-Olayda kullanılan ip

-Kanın indirildiği yer

-Genel ve detay görüntüler


- Okur
Gaziosmanpaşa, Faruk Yücel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:26 Kaynak: DHA
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