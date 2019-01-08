Son Dakika Haberleri: Hamile Kadını Karlı Yolları Açarak Hastaneye Ulaştırdılar

Hamile Kadını Karlı Yolları Açarak Hastaneye Ulaştırdılar

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı tutan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla açılan yoldan hastaneye ulaştırıldı.

Hamile Kadını Karlı Yolları Açarak Hastaneye Ulaştırdılar, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı tutan kadın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla açılan yoldan hastaneye ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karın yolu kapattığı Sutepe mezrasında da doğum sancısı tutan bir kadın sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri ambulansın kara saplanmasından dolayı İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Ekipler 25 kilometre uzunluğundaki yolu yaklaşık 3 saatlik çalışmayla açtı. Sağlık ekipleri açılan yoldan hamile kadına ulaşarak ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hamile kadının sağlıklı bir şekilde doğumunun gerçekleştiği öğrenildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

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