Hamile kadını öldüren katil ömür boyu hapse mahkum edildi - Son Dakika

Hamile kadını öldüren katil ömür boyu hapse mahkum edildi

Hamile kadını öldüren katil ömür boyu hapse mahkum edildi
Son Güncelleme: 09.09.2023 13:04

Isparta'da dini nikahla yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezen, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

ISPARTA'da dini nikahla yaşadığı 7 aylık hamile Raziye Karabuğa'yı (24) pompalı tüfekle öldüren Şehmuz Gezen (19), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Olay, 1 Mart 2022'de Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile 1 yıldır dini nikahla yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakıp kaçtı. Karabuğa ile karnındaki bebek hayatını kaybetti, yakalanan Şehmuz Gezen ise tutuklandı.

Şehmuz Gezen hakkında Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürecinde zihinsel geriliği bulunduğu için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve cezai ehliyetinin olmadığı belirtilen sanığa ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden rapor istendi. Raporda Gezen'in tam cezai ehliyete sahip olduğu belirtildi.

Dün yapılan karar duruşmasına tutuklu sanık Gezen, olayda öldürülen Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz, sanığın annesi Hayriye Gezen ile babası Mehmet Gezen ve tarafların avukatları katıldı. Hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme suçundan cezalandırılması istenilen Gezen, duruşmada pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadı. Karar açıklandığı sırada sanığın annesi Hayriye Gezer "Ne müebbet hapsi, benim oğlumu yaktılar" diye tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Hayriye Gezer adliye bahçesinde fenalık geçirdi.

Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kızımı geri getirmez ama onu hunharca öldüren katilin hak ettiği cezayı alması içimdeki acıyı bir nebze olsun dindirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Isparta, Mahkum, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadını öldüren katil ömür boyu hapse mahkum edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Son Dakika: G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı! Türkiye övgü, Rusya ve Ukrayna'ya çağrı var
14:27 Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu
13:47 CHP'nin kutlamalarına katılmayan İmamoğlu, değişim vurgusunu tekrarladı
13:42 Oylamaya sunulacak! Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi değişecek mi?
13:42 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları başladı
13:41 Köye giden Yıldız Tilbe, başörtüsü taktı
13:24 RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı
13:07 G20 Zirvesi'nde ikili temaslar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Brezilya devlet başkanlarıyla görüştü
13:04 Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor
12:51 Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2023 14:41:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hamile kadını öldüren katil ömür boyu hapse mahkum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement