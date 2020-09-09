Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı

Adana'da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının kendisiyle birlikte olmak isteyen zanlı tarafından boğularak öldürüldüğü, daha sonra valize konularak ormanlık alana atıldığı ortaya çıkartıldı

Cinayeti işlediği öne sürülen zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen kadının sevgilisi ile bir kadın tutuklandı

Zanlı sevgilinin Zeynep Söğüt'ün annesinin kızının bulunması için çıktığı canlı yayına telefonla katıldığı öğrenildi

ADANA - Adana'da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının kendisiyle birlikte olmak isteyen zanlı tarafından boğularak öldürüldüğü, daha sonra valize konularak ormanlık alana atıldığı ortaya çıkartıldı. Cinayeti işlediği öne sürülen zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen kadının sevgilisi ile bir kadın tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri uzun süre kayıp olan şahısların dosyalarını incelemeye aldı. Polis ilk önce 26 Aralık 2013 tarihinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan iki çocuk annesi Zeynep Sögüt'ün dosyasını inceledi. Cinayet dedektifleri Söğüt'ün annesi Arbiye B'nin 26 Aralık 2013 tarihinde kayıp başvurusunda bulunduğu için önce anneyi çağırıp ifadesini aldı. Alınan ifadede kızının boşandığını iki çocuğu olduğunu ve son olarak taksi şoförü Savaş S. ile birlikte yaşadığını bu şahıs tarafından fuhşa yönlendirildiğini öğrendi. Ayrıca polis genç kadının hamile kaldığını Savaş S.'nin çocuğun kimde olduğu belli olmadığı için çocuğunu aldırmasını istediği, kadının buna karşı çıkmasıyla aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgiler üzerine Savaş S.'yi gözaltına aldı.

Önce inkar etti sonra her şeyi anlattı

Zanlı ilk sorgusunda 24 Aralık 2013 tarihinde evden ekmek almaya gittiğini döndüğünde evde Zeynep Söğüt'ün olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak polis zanlının daha önce alınan ifadelerinde ise Sögüt'ün annesinin yanına gittiğini söylediğini bildiği için zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan bu sorguda zanlı cinayeti itiraf etti. Zanlı Savaş S. sorgusunda, akrabası Ersin Y'nin 24 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde misafir olarak evine geldiğini, kendisinin kahvaltı yapmak için bakkala ekmek almaya gittiğini, döndüğünde ise Ersin Y'nin kollarının çizilmiş olduğunu, daha sonra yatak odasına yöneldiğinde Zeynep Söğüt'ü yerde kıyafetleri yırtılmış şekilde ölmüş olarak gördüğünü iddia etti.

Savaş S'nin, Ersin Y'nin boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep Söğüt ile tartıştıklarını, daha sonra yastıkla boğarak öldürdüğünü anlatıp kimseye söylememesi konusunda da "Bu olayı birine anlatırsan seni aynı şekilde öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.

Öldürüp valize koyup ormanlık alana attılar

Zanlının ifadesinden sonra polis Ersin Y'nin cesedi valize yerleştirip daha sonra kendisine ait taksisinin bagajını koyduğunu, birlikte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı T'nin yanına gittiklerini, burada Ersin Y'nin cep telefonuna el koyduğunu ve onun yönlendirmesiyle Nazlı T'nin kullandığı hafif ticari araca binerek Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylasına gitmek için yola çıktıklarını ve Ersin Y'nin de kendilerini arkalarından takip ettiğini ileri sürdü.

Ersin Y'nin kendisinden aldığı cep telefonuyla zaman zaman Nazlı T'nin cep telefonunu arayıp gittikleri istikamette polis ve jandarma kontrolü olup olmadığını sorduğunu iddia eden Savaş S'nin yaylaya vardıklarında Ersin Y'nin cesedin olduğu valizle kendilerinden uzaklaşarak ormanlık alana gittiğini, yaklaşık 8 dakika sonra yanında valiz olmadan döndüğünü ve kendilerini "Burada olan burada kalacak, yoksa sizi de öldürüp buraya gömerim" sözüyle tehdit ettiğini öne sürdü.

İki gün sonra kayıp başvurusunda bulundular

Daha sonra Savaş S'nin olaydan iki gün sonra adliyeye giderek Zeynep Söğüt ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu ve bu sırada Ersin Y'nin de yanında bulunduğu belirtildi. Kayıp başvurusunda bulunma planını da Ersin Y.'nin yaptığı, savcılıkta cinayeti söylememesi için Ersin Y.'nin de Savaş S. ile adliyeye gittiği bu arada da sürekli Savaş S.'yi tehdit ettiği öne sürüldü.

Zanlı sevgili canlı yayına çıktı

Bu arada Zeynep Sögüt'ün annesi Arbiye B.'nin kızının bulunması için bir televizyonda günlerce canlı yayına çıktığı öğrenildi. Bu canlı yayına zanlı sevgili Savaş S.'nin de telefonla katılarak olayla ilgili açıklamalar yaptığı belirlendi. Savaş S.'nin katıldığı canlı yayında da sürekli çelişkili ifadeler verdiği ekmek almaya gittikten sonra Söğüt'ü bir daha görmediğini, Söğüt'ün annesine gittiğini söylediği, Söğüt'ü kendisinin de çok merak ettiğini söylediği tespit edildi.

Polis, elde ettiği bilgiler üzerine zanlı Ersin Y'yi Adana'da, akrabası Nazlı T'yi de Erzurum'da yakaladı.

Ceset bulunamadı valiz bulundu

Yaylaya giden ekip, bölgede hassas burunlu köpekle arama yaptı. Polis zanlıların gösterdiği yerde cesedi bulmak için çok büyük çaba harcadı ormanlık alanlar didik didik köpekle birlikte arama yaptı. Polis ormanlık alandaki su depolarını, fosseptik çukurlarını bile kontrol etti. Polisin yaptığı incelemede bazı kemik parçaları ile cesedin konulduğu valizi buldu. Bulunan kemik parçalarının kayıp Zeynep Söğüt'e ait olduğunun tespit edilebilmesi için annesi Arbiye B'den de doku örneği alındı. Ayrıca polis valizden alınan örneklerinde 7 yıl önce Zeynep Söğüt'ten alınan örneklerle karşılaştırılıp Sögüt'ün konulduğu valizin olup olmadığını ortaya çıkartacak.

Katil zanlısı Ersin Y'nin olaydan sonra Nazlı T'ye baskı yaparak para ve dükkanını kendisine devretmesini istediği, bunun üzerine kadının korkup izini kaybettirmek için ailesiyle önce Denizli'ye ardından Antalya'ya sonrasında da Erzurum'a taşındığı belirtildi. Nazlı T. İfadesinde zanlının sürekli çocuklarını ölümle tehdit ettiğini bu nedenle korkup söyleyemediğini ancak vicdan azabı çektiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, daha önce gasp suçundan cezaevine girdiği ve bir süre önce de tahliye edildiği öğrenilen zanlı Ersin Y'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü. Ayrıca genç kadına tecavüz girişimi olduğu bu nedenle boğuşma yaşandığı zanlını bu nedenle Söğüt'ü boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

Gözaltındaki üç şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç zanlıda tutuklandı.