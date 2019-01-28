Son Dakika Haberleri: Hamile Kadını Paletli Ambulansla Hastaneye Yetiştirdiler

Hamile Kadını Paletli Ambulansla Hastaneye Yetiştirdiler

1 saat önce

Hakkari'de, yolu olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Hakkari'de, yolu olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, kente yaklaşık 40 kilometre mesafede merkeze bağlı Akbulut köyünde rahatsızlanan hamile Leyla Yağmur, yolun kapalı olmasından dolayı hastaneye götürülemedi.

İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yoğun uğraş sonucu köye yakın mesafeye kadar ilerledi. Ekipler, akrabaları tarafından araçla bir süre taşınan Yağmur'u karşılayarak paletli ambulansa aldı.

Burada ilk müdahalesi sağlık ekibince ambulansta yapılan anne adayı, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yağmur'un eşi Mahsun Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy yolunun kar ve sağanak nedeniyle kapandığını söyledi.

Hastayı kendi araçları ile biraz götürdükten sonra ekipleri beklediklerini aktaran Yağmur, "Köy yolu kapalı ancak bu kadar gelebildik. Sağlık ekipleri geldi, hastamızı aldı. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar var olsunlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:05 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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