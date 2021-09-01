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Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı - Son Dakika

Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı

01.09.2021 01:21

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan şüpheli, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde geçen ay evinin balkonundaki hamile kadını tabancayla yaralayan şüpheli, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı.

Dilek Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Meltem Artın'ın 27 Temmuz'da evinin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğramasının ardından firari şüpheli Gökhan K'nin (40) yakalanması için çalışma başlatan Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ay süren takip sonucunda zanlının dağlık arazilerde kaldığını tespit etti.

Daha sonra şüphelinin kılık değiştirerek konutuna geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, eve yapılan operasyonda Gökhan K'yi bulamadı.

Daha önce de hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi, evindeki bir kanepenin altına kazdığı gizli bölmede yakalayan jandarma ekipleri, evdeki kanepelerin altını yeniden kontrol etti.

Şüpheli Gökhan K. bu kez, aynı evdeki bir diğer kanepenin altına kazılan ve üzeri halıyla örtülen çukurun içinde olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerin ardından "Ateşli silahla kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.

Olay

27 Temmuz'da Dilek Mahallesi'nde yaşayan Gökhan K. (40), henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonunda bulunan Meltem Artın'a (31) tabancayla ateş etmiş, yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Yaralı kadının hamile olması nedeniyle vücudundaki kurşun çıkarılamamıştı.

Saruhanlı, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı - Son Dakika


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