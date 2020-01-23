Hamile kadını taşırken kara saplanan ambulansı köy muhtarı kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamile kadını taşırken kara saplanan ambulansı köy muhtarı kurtardı - Son Dakika

Hamile kadını taşırken kara saplanan ambulansı köy muhtarı kurtardı

6 saat önce

Eflani ilçesinde, doğum sancıları başlayan kadını taşıyan ve karda mahsur kalan ambulans, traktörle çekilerek kurtarıldı.

Hamile kadını taşırken kara saplanan ambulansı köy muhtarı kurtardı, System.String[]

Eflani ilçesinde, doğum sancıları başlayan kadını taşıyan ve karda mahsur kalan ambulans, traktörle çekilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bakırcılar köyünde yaşayan Seher Cengiz'in (19) doğum sancıları başlayınca ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Köye gelen sağlık ekibi, hamile kadını alarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek üzere yola çıktı. Ambulans, ilçe merkezine doğru ilerlerken Çukurgelik köyü yakınlarında kara saplandı.

Durumun 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine UMKE aracı yönlendirildi.

Bu sırada durumu gören Çukurgelik köyü muhtarı Şirin Alpaya, kara saplanan ambulansı traktörü ile çekerek kurtardı. UMKE aracı ise olay yerine varmadan geri çevrildi.

Yoluna devam eden sağlık ekipleri, hamile kadını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD doğum turizmini yasaklıyor! Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:17:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamile kadını taşırken kara saplanan ambulansı köy muhtarı kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]