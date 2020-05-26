Hamile kadını tekmeleyip, polise saldıran muhtar, adli kontrolle serbest (2) - Son Dakika

MUHTAR, POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde çıkan kavgada hamile kadına tekme atıp, havaya ateş ettiği ve hastanede polislere saldıran mahalle muhtarı Mustafa Yaldız suçlamaları kabul etmedi. DHA'ya açıklamalarda bulunan muhtar Yaldız, hamile kadını darbetmediğini, arbede sırasında bayıldığını ve gözlerini hastanede açtığını belirterek, kendisinden bilgi almaya çalışan polis memurlarına saldırdığı için özür diledi.

Osman Gazi Muhtarı Mustafa Yaldız, olayların yaşandığı akşam kontrol etmek için mahalleyi gezdiğini ve bazı mahalle sakinlerinin dışarda olduğunu görerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uyarılarda bulunduğunu söyledi. Arbede sırasında silah kullanmadığını öne süren Yaldız, "Nasıl olduğu ise bir anda ortalık karıştı. Uyardığım sokakta olanlar bana 'Sen benim anam mısın, babam mısın da karışıyorsun?' dediler. Bu kişiler bizim elimizde büyüdüler. Kapıdan içeri girip pencereye çıktılar, konuşmamız devam etti. Bende onlara 'kızım ben bu zamana kadar sizin iyiliğiniz için uğraştım, gerektiğinde yardımınıza koştum benden ne kötülük gördünüz de bana böyle davranıyorsunuz' dedim. Bu sırada araçla ağabeyi geldi. Elinde silahla indi, bende elinden silahı almak isterken zaten hastalığım var, o anda bayılmışım" dedi.

'OLAYIN SEBEBİ UYUŞTURUCUYA AÇTIĞIMIZ SAVAŞ'

Olayın ardından gözlerini hastanede açtığını ve hamile kadını kesinlikle tekme atmadığını savunan Yaldız şunları söyledi:

"Gözlerimi hastanede açtım. O esnada hastanede polis arkadaşlarımızla ufakta olsa arbede yaşamışız. Bu vesile ile onlara milletimizin önünde özür diliyorum. Ben esnaf olduğum için polisle yıllardır iç içeyiz. Gerek esnaf olarak gerekse şu anki muhtarlığımdan dolayı bu olay yaşandığı için çok üzgünüm. Keşke bu şekilde bir olay yaşanmasaydı, polislerden özür diliyorum. Bir yıldır uyuşturucu ve hapa karşı savaş açtık. Bu olayın oluşmasının sebebi de büyük bir ihtimalle budur. Büyük bir kumpas içine düştüm. Mahallemizde tanıdığımız bildiğimiz, hele ki hamile bir kadına vurmam mümkün değil. O arbede esnasında eşinden ya da başkasında tekme tokat yedi ise bilmiyorum. Bu şekildeki iddialar tamamen yalan. Beylik tabancamda zaten evdeydi, yanımda taşımıyordum. O anda kim attı kim atmadı bilmiyorum. Zaten polis arkadaşlar tabancamı evimden almış. O anda silahım olmadığına ve ateş etmediğime dair şahitlerimde var."

Olay gecesi 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar Mustafa Yaldız, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.