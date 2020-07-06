Hamile kadının aracına saldıran baklavacıların cezasının gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Hamile kadının aracına saldıran baklavacıların cezasının gerekçesi açıklandı

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle toplamda 5'er yıl hapse çarptırılan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle toplamda 5'er yıl hapse çarptırılan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanıkların şiddete yönelik eylemleri nedeniyle aracının camlarını, kapılarını sıkı bir şekilde kapatan hamile kadın ve eşinin dehşet içinde arabada beklemek zorunda kaldıkları, olay sırasında çok agresif olan sanıkların savunmalarının inandırıcı olmadığı ve pişmanlıklarının bulunmadığı anlatıldı.

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Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle toplamda 5'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.


Yargılamayı yapan Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi kararında, sanıkların olay tarihinde araçlarıyla seyir halinde oldukları, aracı Hüseyin Sel'in kullandığı, Hasan Sel'in sürücü koltuğunun yanındaki koltukta bulunduğu, müştekiler Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık eşi Ayfer Bahçıvan'ın da araçlarıyla seyir halinde oldukları anlatıldı. Sanıkların emniyet şeridini kullanarak katılanların aracının önüne geçtiği ancak ileride polis ekiplerinin olduğunu görünce katılanların önünden normal şeride girmek istediği ancak katılanın bu duruma izin vermediği belirtildi.


Her iki sanık da çok agresifti


Bunun üzerine sanıkların kendilerine yol verilmemesine sinirlendikleri, Bahçıvan çiftinin aracını takip ettiği ve araçlarının önünü keserek durdurduğu kaydedildi. Araçtan inen sanıkların sinirli bir şekilde katılanların aracının yanına geldikleri, Hasan Sel'in aracın camına kuvvetli bir şekilde vurduğu, yumruk ve tekme attığı, aracın dikiz aynasına zarar verdiği, aracın kaputunun önüne çıktığı ve zıpladığı, her iki sanığında çok agresif oldukları, karşısındakileri korkutacak ve paniğe sebep olacak davranışlarda bulundukları anlatıldı.Katılanların bu süre içinde aracın kapı ve pencerelerini sıkıca kapatarak araçta kaldıkları ve sanıkların bu şekilde "kara ulaşım araçlarının alıkonulması" ve "hürriyeti tahdit" suçunu işledikleri vurgulandı.


Savunmaları suçtan kurtulmaya yönelik


Sanıkların savunmalarının yerinde olmadığı, inandırıcılıktan uzak olduğu, sanıkların toplum önünde düşmüş oldukları durum dikkate alındığında kendilerini haklı çıkarmak adına bu şekilde beyanda bulundukları ve savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Katılanların beyanlarının ise birbirleriyle uyumlu olduğu, görüntülerle de desteklendiği bilgisine yer verildi.


Dehşet içinde arabada beklemek zorunda kaldılar


Kararda, sanıkların şiddete yönelik eylemleriyle araca saldırıda bulunmaları sebebiyle katılanların aracın camlarını ve kapılarını sıkı bir şekilde kapatmak zorunda kalarak dehşet içinde arabada kapalı kalmak zorunda kaldıkları anlatıldı.


Pişmanlıkları yok


Olay yerinin cadde üstü olduğu, trafik akışının devam ettiği, bu durumda sanıkların eylemlerine devam etmesinin mümkün olmadığı ve çevrede toplananların da olması nedeniyle olay yerinden ayrılmak zorunda kaldıkları, sanıkların bir pişmanlığının söz konusu olmadığı vurgulandı.


Davanın Geçmişi


Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan ile Hasan Sel ve Hüseyin Sel arasında yol verme yüzünden tartışma çıkmıştı. Araçlarından inen Sel kardeşler, müştekilerin yanına gitmiş, Hasan Sel arabaya el ve ayaklarıyla vurarak aracın sol dikiz aynasını kırmış ve aracın ön kaputuna çıkıp tepinmişti.


İddianamede, Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5'er yıl 4'er aydan 20'şer yıla kadar hapsi istenmişti.


Olayın ardından tutuklanan sanıklar 22 gün tutuklu kaldıkları cezaevinden davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti. Yargılamayı yapan mahkeme, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapse çarptırmıştı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelenmişti. - İSTANBUL

Hüseyin Sel, Seydioğlu, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadının aracına saldıran baklavacıların cezasının gerekçesi açıklandı - Son Dakika
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