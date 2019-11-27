Son Dakika Haberleri: Hamile kadının bıçakla öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Son Dakika Güncel Hamile kadının bıçakla öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Hamile kadının bıçakla öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

6 saat önce

Adana'da, 5 aylık hamile kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Hamile kadının bıçakla öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi, System.String[]

Adana'da, 5 aylık hamile kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde Songül K'nin, eski kocasının imam nikahlı eşi Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) 5 Mayıs'ta bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Songül K. hakkında "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Songül K. iddianamede yer alan ifadesinde, amcasının oğlu da olan eski eşi Aydın K'den 11 Aralık 2017'de boşandığı belirterek "Boşanmadan 1 yıl önce eşim 'senin psikolojik rahatsızlığın var, bundan dolayı boşanalım, sana hasta maaşı alırız, boşandıktan sonra da sana ev alırım, para veririm' diyerek beni kandırdı. Bunun üzerine boşandık. Kayınbabamın evinde 3 çocuğumla yaşamaya devam ettim." dedi.

Eski eşinin kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan Songül K, şöyle devam etti:

"9 ay önce Suriyeli Takrid Dirbaye ile evlendi. Ona Takrid'i eve getirmemesini söylememe rağmen sık sık getiriyordu. Olay günü Takrid ile birlikte yemek yedikten sonra bulaşıkları yıkadık. Bu sırada Takrid bana, 'Bak seni boşadı, bana resmi nikah yaptı' demesi üzerine aklım başımdan gitti. Sinir hastalığımdan dolayı birden kendimi kaybettim. Mutfaktaki salata yaptığım bıçağı alıp Takrid'e vurdum. Takrid yere düştü. Eşim yanımıza gelip Takrid'i alıp hastaneye götürdü. Daha sonra öldüğünü öğrendim."

İddianamede, "şizofren olduğunu" söyleyen sanık Songül K'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinde suç tarihi itibarıyla cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:23:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamile kadının bıçakla öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]