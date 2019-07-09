Hamile kadının bulunduğu araca saldırı: Tutuklu 2 zanlıya yirmişer yıl hapis istemi
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Pendik D-100 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Pendik D-100 Karayolu Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:52
'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel
hakkında, yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu
Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
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