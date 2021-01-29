Son dakika! Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada - Son Dakika

Son dakika! Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada

29.01.2021 13:42

Son dakika haberine göre Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada 49 suçtan kaydı bulunan karnı burnundaki zanlı adli kontrolle serbest Fatih'te hamile bir kadının müşteri kılığında girdiği giyim mağazasında müşterilerin çantalarını ve özel eşyalarını çaldı.

Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada

49 suçtan kaydı bulunan karnı burnundaki zanlı adli kontrolle serbest

İSTANBUL - Fatih'te hamile bir kadının müşteri kılığında girdiği giyim mağazasında müşterilerin çantalarını ve özel eşyalarını çaldı. Gözaltına alınan 49 suçtan kaydı bulunan hamile kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Fevzipaşa Caddesinde 21 Aralık 2020 tarihinde mağazada yaşanan hırsızlık zanlısının hamile bir kadın olduğu ortaya çıktı. Kabinde kıyafet denerken bebek arabasına koyduğu çantası çalışan Kamerun uyruklu Pascal M.V.(25), şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hırsızlık zanlısı yakalandı.

Gözaltına alınan 31 yaşındaki zanlı Gülümser D.'nın hamile olduğu ortaya çıktı. 49 suçtan kaydı bulunan karnı burnunda olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilişkili olduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan Elif Ş.(26), Selma K.(21), Hasret T.(31)'nin de tutuklandığı bildirildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde zanlı Gülümser D.'nin yanında bulunan arkadaşlarının kabin önünde kalabalık yapmasını fırsat bilerek bebek arabasında bulunan çantayı çaldığı görülüyor.

Son dakika! Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada
Son dakika! Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada
Son dakika! Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada
Son dakika! Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada

Münir Karaloğlu, Kamerun, Aralık, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hamile kadının çantayı çalma anı kamerada - Son Dakika


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