Hamile kadının darbedildiğini öne sürdüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı



ESKİŞEHİR'de, geçen yıl trafikte çıkan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Taraflar, karşılıklı olarak davacı olurken, Murat Bayav (27) ve 5 aylık hamile eşi Fatma Didem Bayav (27), diğer araç sürücüsü Murat Y. (43) tarafından darbedildiklerini öne sürdü. Murat Y. (43) de kendisinin de darbedildiğini ileri sürüp, hamile Fatma Didem Bayav'a vurmadığını iddia etti.

Olay, 20 Kasım 2018 tarihinde, Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Murat Bayav ile Murat Y. arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Y., Murat Bayav'a yumruk atmaya başladı. Bayav'ın 5 aylık hamile eşi Fatma Didem Bayav, araçtan inip, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Murat Y.'nin attığı yumruklar Fatma Didem Bayav'a da isabet etti. Olaydan sonra taraflar birbirinden şikayetçi olurken, kavga anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Soruşturmanın ardından Eskişehir 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde karşılıklı olarak 'mala zarar verme' ve 'yarala' suçlarından dava açıldı. Şubat ayında görülen davanın ilk duruşmasında Murat Bayav, eşi Fatma Didem Bayav ve Murat Y. katıldı. Murat Bayav, Murat Y.'nin kendisine ve eşine yumruk attığını belirtip, "Eşimle birlikte giderken arkamızdan araç korna çaldı ve bizi takip etmeye başladı. Ben de kırmızı ışıkta durdum. Murat Y. bize doğru gelmeye başladı. Ben de araçtan indim. Yanıma geldi ve yol verme meselesi yüzünden beni itekledi, yüzüme yumruk attı, gözlüğüm kırıldı. Ben kendimi korumaya çalışırken eşimin de yüzüne vurdu. Ben ona vurmadım" dedi. Fatma Didem Bayav, "Ben eşimle diğer şahsı ayırmak için araya girdiğimde Murat Y. bana da yumrukla vurdu. Gözlüğüm yere düştü, kırıldı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Murat Y. ifadesinde, Fatma Didem Bayav'a vurmadığını söyleyerek, "Onların aracını takip etmedim. Sağ şeritte gidenler devamlı sağa dönerler. Onlar en sağdan en sola dönmeye çalıştı. Bu nedenle kazaya sebebiyet verecekti. Biz aynı istikamette giderken aniden durdu, ben de durdum. İkimiz de araçlardan indik. Yol verme meselesi nedeniyle tartıştık. Ona 'Aracına bin' dememe rağmen o, 'Ne olacak' diye diretiyordu. Sonra kendisini ittirdim. O da benim yüzüme yumruk attı. Ben de ona yumruk attım, muhtemelen yüzüne gelmiş olabilir. Eşine vurmadım. Ondan şikayetçiyim. Benim de saat ve telefonum kırıldı" dedi.

10 GÜN ÖNCE İSTANBUL'DA DA YAŞANDI

Öte yandan, İstanbul'un Pendik ilçesinde, 6 Temmuz tarihinde benzeri olay meydana geldi. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 7 aylık hamile kadının içinde olduğu aracın önünü yol vermediği gerekçesiyle kesti. 2 şüpheli, ardından tekmeler savurduğu aracın dikiz aynalarını kırıp, kaputunun üzerine çıktı. Hamile kadının 'polisi arıyorum' demesine aldırış etmeyen şüphelilerin saldırısı, çiftin cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldığında büyük tepki topladı.



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