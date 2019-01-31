Hamile Kadının El ve Ağzını Bantlayıp, Evini Soyan Şüpheliler Adliyede (2)
20 dakika önce
TUTUKLANDILARSağlık Bakanlığı görevlisi olarak evine girdikleri hamile S.U.'yu tehdit edip, el ve ağzını koli bandıyla bantlayarak etkisiz hale getirdikten sonra ziynet eşyalarını çalan 4 şüpheli, bu sabah sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDILAR Sağlık Bakanlığı
görevlisi olarak evine girdikleri hamile S.U.'yu tehdit edip, el ve ağzını koli bandıyla bantlayarak etkisiz hale getirdikten sonra ziynet eşyalarını çalan 4 şüpheli, bu sabah sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:30 Kaynak: DHA
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