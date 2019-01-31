Son Dakika Haberleri: Hamile Kadının El ve Ağzını Bantlayıp, Evini Soyan Şüpheliler Adliyede (2)

Hamile Kadının El ve Ağzını Bantlayıp, Evini Soyan Şüpheliler Adliyede (2)

20 dakika önce

TUTUKLANDILARSağlık Bakanlığı görevlisi olarak evine girdikleri hamile S.U.'yu tehdit edip, el ve ağzını koli bandıyla bantlayarak etkisiz hale getirdikten sonra ziynet eşyalarını çalan 4 şüpheli, bu sabah sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hamile Kadının El ve Ağzını Bantlayıp, Evini Soyan Şüpheliler Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak evine girdikleri hamile S.U.'yu tehdit edip, el ve ağzını koli bandıyla bantlayarak etkisiz hale getirdikten sonra ziynet eşyalarını çalan 4 şüpheli, bu sabah sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:30 Kaynak: DHA

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