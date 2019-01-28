Son Dakika Haberleri: Hamile Kadının Ellerini Bağlayıp Gasp Ettiler

Hamile Kadının Ellerini Bağlayıp Gasp Ettiler

21 dakika önce

Adıyaman'da, bir ikamete girerek hamile kadının ellerini bağlayan 1'i kadın 3 şahıs evi soydu.

Hamile Kadının Ellerini Bağlayıp Gasp Ettiler, System.String[]
Adıyaman'da, bir ikamete girerek hamile kadının ellerini bağlayan 1'i kadın 3 şahıs evi soydu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak içerisinde bulunan bir binanın 3.katında ikamet eden ve hamile olduğu öğrenilen Ş.U'nun kapısını çalan 1'i kadın toplam 3 şahıs Sağlık Bakanlığından geldiklerini ve bilgilendirmede bulunacaklarını söyleyerek Ş.U'dan kapıyı açmasını istedi. Şahısların Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarına inanan Ş.U'nun kapıyı açması ile şahıslar içeriye girdi. 1'i kadın toplam 3 şahıs, ellerindeki bıçakla hamile kadını tehdit edip ellerini bantladı. Kendisini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından elleri bağlanan ve bıçak ile tehdit edilen hamile kadın, korku dolu anlar yaşadı. Ş.U'nun ellerini bağlayan şahıslar daha sonra ev içerisinde bulunan 8 adet yarım altın, 4 adet bileziği alarak hızla olay yerinden kaçtı. Şahısların evden kaçması ile kendi imkanlarıyla ellerini çözen Ş.U., durumu polis ekipleri ile yakınlarına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan şahısların kısa sürede yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:10 Kaynak: İHA

Polis, Adıyaman, 3. Sayfa
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