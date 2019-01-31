Hamile Kadının Evini Soyan 4 Şüpheli Adliyede

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, hamile kadının el ve ağzını bantlayarak evdeki altınları çalan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, hamile kadının el ve ağzını bantlayarak evdeki altınları çalan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Olay, geçen Pazartesi günü Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile S.U.'nun evine gelen 4 şüpheli, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtarak içeri girdi. S.U.'yu tehdit ederek elini ve ağzını koli bandı ile kapatarak etkisiz hale getiren şüpheliler, yatak odasında bulunan altınları alarak kaçtı. Bir süre sonra bantlardan kurtulan S.U., telefonla polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis, evde parmak izi incelemesi yaptı ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince kimlikleri tespit edilen E.C., G.K., F.Ü. ve İ.E. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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