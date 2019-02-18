Hamile Kadının Köpeği Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Doktorlar Buna İnanamadı.
27 dakika önce
Hamile Kadının Köpeği Öyle Bir Şey Yaptı ki, Doktorlar Buna İnanamadı.
Hamile Kadının Köpeği Öyle Bir Şey Yaptı ki, Doktorlar Buna İnanamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:29 Kaynak: Youtube
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