Hamile kadının tatlı isteği zabıta ekiplerince karşılandı - Son Dakika

TRABZON'da gece saatlerinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak hamile ve yalnız olduğunu belirten kadın, tatlıya aşerdiğini söyledi. Talep üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, uzun uğraşlar sonucu açtırdıkları bir pastaneden aldıkları tatlıyı, hamile kadına teslim etti.

Kentte, gece saatlerinde valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yalnız olduğunu ve tatlı aşerdiğini belirten hamile kadının isteği üzerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri, kentteki birçok iş yerini dolaşmalarına rağmen, açık tatlıcı bulamadı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu bir tatlıcıyı açtırarak tatlı alıp, hamile kadına teslim etti. İsteği ekiplerce karşılanan kadın, teşekkür etti.Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerinin, sokağa çıkamayacak durumda olan vatandaşlara gece gündüz demeden yardımcı olduğu vurgulanarak, yaptıkları özverili çalışmaların da takdir topladığı belirtildi.