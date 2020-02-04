Hamile kadının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti - Son Dakika

Hamile kadının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti

6 saat önce

Siirt İl Özel İdaresi Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde bulunan hamile kadın için seferber oldu.

Hamile kadının yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti, System.String[]

Siirt İl Özel İdaresi Ekipleri, yoğun kar yağışı nedeni ile yolu kapanan köyde bulunan hamile kadın için seferber oldu. Yol yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, hamile kadın ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Gümüşören köyünde hamile Gamze Nur Aktaş (20) rahatsızlandı. Yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıma açılan yolda hamile kadına ulaşıldı. Hasta kadın daha sonra ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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