Hamile kadının yardımına UMKE ekipleri paletli ambulansla yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadının yardımına UMKE ekipleri paletli ambulansla yetişti - Son Dakika

Hamile kadının yardımına UMKE ekipleri paletli ambulansla yetişti

7 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hamile kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.

Hamile kadının yardımına UMKE ekipleri paletli ambulansla yetişti, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda hamile kadın için UMKE ekipleri paletli ambulansla seferber oldu.


Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesi Karakaya köyünde hamile Güler Güç (32) rahatsızlandı. Güç'ün yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ulaşım yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Siirt UMKE ekiplerinden yardım istedi. UMKE ekipleri paletli ambulansla olay yerine sevk edildi. Ekipler 3 saatlik bir çalışmanın ardından hastaya ulaştı. Hasta kadın paletli ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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