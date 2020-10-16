Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

16.10.2020 20:56

Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı Polis, hamile kadınları sigortalı çalışan olarak gösteren 2 paravan şirketi çökertti Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan çete çökertildi Muş'ta hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterip...

Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

Polis, hamile kadınları sigortalı çalışan olarak gösteren 2 paravan şirketi çökertti

Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan çete çökertildi

MUŞ - Muş'ta hamile kadınları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterip doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti 3 milyon lira zarara uğratan 2 paravan şirketin oyunu polis ekipleri tarafından bozuldu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında 14.10.2020 günü Muş merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; Antalya merkezli 2 paravan şirketin, hamile bayanları yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak göstererek doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Yürütülen soruşturmada; Muş'ta ikamet eden 39 hamile kadının da, bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun yaklaşık 3 Milyon TL zarara uğratıldığı kaydedilen açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Yapılan operasyonda, toplam 42 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, organizatör olarak belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştır."

Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı
Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı
Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı
Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık, Doğum, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamile kadınlar üzerinden devleti zarara uğratan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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