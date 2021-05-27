Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu

Sağlıklı beslenme

İyi haber; sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltir. Öğünlerinizde yeteri kadar protein, demir, çinko, C ve D vitamini aldığınıza emin olun. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği adet döngüsünde uzamalara, dolayısı ile daha seyrek yumurtlama ve erken dönem düşük riskinde artışla ilişkilendirilmiştir.

İçmeden önce düşünün

Her ne kadar arada akşam yemeği ile alınacak bir kadeh şarap çok zararlı olmasa da alkol tüketimi östrojen seviyelerini etkileyerek implantasyon ve gebe kalabilirlik üzerine olumsuz etki gösterebilir. Yine çok kafein tüketen biriyseniz kendinizi günlük 1-2 fincan ile sınırlamakta fayda var.

Kilonuzu takip edin

Sağlığınız üzerine diğer olumsuz etkileri bir yana, aşırı vücut yağları bazı hormonların artmasına ve yumurtlama fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Diğer tarafta çok zayıf olmak da yeterli hormon üretilememesine yol açarak hamile kalabilme ihtimalini düşürebilmektedir. Düzenli egzersizler hem metabolizmanızı düzenlemenizde, hem de ideal kiloya ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Tabi abartmamak kaydıyla.

Tarım ilaçlarından uzak durun

Birçok tarım ve böcek ilacının erkek ve kadın fertilitesini azalttığı bilinmektedir. Eğer sperm sayınızın azalmasını veya yumurtlama fonksiyonlarınızın bozulmasını istemiyorsanız yapmanız gereken; organik sebze ve meyve tüketmeyi tercih etmek, ilaç kalıntılarını özenle temizlemek ve varsa bahçenizde bu tarz ilaçları kullanmamak olmalıdır.

İşyeri koşullarına dikkat edin

Radyasyon, nitrik oksit, bazı yakıt türleri ve endüstriyel kimyasalların adet döngüsünü bozarak fertiliteyi azalttığı birçok çalışmada ortaya konmuştur. Yine vardiyalı çalışma sisteminin de gebe kalabilirlik üzerinde olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir. Bu nedenle hamilelik şansınızı artırmak için (eğer mümkünse) sabit çalışma saatleri içerisinde ve risk içeren bir işiniz varsa da üst düzey önlem alarak koruyucu ekipmanla çalışmaya özen gösterin.

Tabi ki sigara yok

Sigarayı bırakmak için bir neden daha. Sigara sadece yumurtalarınıza zarar vermek, döllenme ve implantasyon sürecine de olumsuz etmekle kalmaz, aynı zamanda yumurtalıklarınızın yaşlanmasına da neden olur. Örneğin sigara içen 35 yaşındaki bir kadının yumurtalık yaşı ve gebe kalabilme ihtimalinin yaklaşık 42 yaşında bir kadınla aynı olduğu iddia edilebilir. Ancak sigarayı bırakırsanız bu zararlı etkilerin bir kısmı düzelebilir. Diğer yandan sigaranın sperm sayısı ve hareketliliği üzerine olumsuz etkileri de artık tartışılmaya gerek duyulmayan bir gerçek.

Adet döngünüzü bilin

Normal bir adet döngüsü 21 ila 35 gün arasıdır. (Bu sürelerden uzun veya kısa ise doktorunuza başvurmanızı öneririm.) Hamilelik ihtimali yumurtlama döneminizde en yüksek olacaktır. Bunu da beklediğiniz adet tarihinizden 14 gün öncesi olarak hesaplayabilirsiniz. ya da ovulasyon testleri gibi daha profesyonel yöntemlere başvurabilirsiniz.

Sık cinsel birliktelik önemlidir

Haftada en az bir birliktelik, sizin de hormonal dengenizi olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle ovulasyon döneminde hergün veya gün aşırı birlikteliğin gebelik şansınızı artırdığını söylemeye gerek yok.

Kayganlaştırıcı konusuna dikkat edin

Bazı kayganlatırıcı ürünler spermin hareket ve yapısına zarar vererek gebelik şansını azaltabilir. Bu konuda seçimlerinize dikkat etmelisiniz.

Vajinal Duş yapmayın

Duş vajinal bölgedeki koruyucu bakterileri uzaklaştırarak vajinal enfeksiyon riskini artırır, ve dolayısı ile de gebe kalabilme şansınızı azaltır. Kötü kokulu, sarı-yeşil renkli akıntınız var ise doktorunuza kontrol olmanız gerekebilir.

Huzur arayın

Ağır egzersizler gibi stres de vücuttaki hormonal dengeleri etkileyerek hamile kalabilirlik oranını düşürmektedir. Meditasyon, yoga gibi tekniklerle veya profesyonel destek alarak hormon dengenizi tekrar düzene sokabilirsiniz.

Eşinizin sağlığı da önemlidir

Sigara alkol ve kötü beslenmenin sperm üretim ve hareketliliği üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. Özellikle selenyum, E ve C vitamininden zengin günlük destek almak 3 ay içerisinde sperm sayı ve kalitesini artıracaktır.

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