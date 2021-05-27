Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu - Son Dakika

Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu

27.05.2021 13:12
Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu, System.String[]

Sağlıklı beslenmeİyi haber; sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltir.

Sağlıklı beslenme

İyi haber; sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltir. Öğünlerinizde yeteri kadar protein, demir, çinko, C ve D vitamini aldığınıza emin olun. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği adet döngüsünde uzamalara, dolayısı ile daha seyrek yumurtlama ve erken dönem düşük riskinde artışla ilişkilendirilmiştir.

İçmeden önce düşünün

Her ne kadar arada akşam yemeği ile alınacak bir kadeh şarap çok zararlı olmasa da alkol tüketimi östrojen seviyelerini etkileyerek implantasyon ve gebe kalabilirlik üzerine olumsuz etki gösterebilir. Yine çok kafein tüketen biriyseniz kendinizi günlük 1-2 fincan ile sınırlamakta fayda var.

Kilonuzu takip edin

Sağlığınız üzerine diğer olumsuz etkileri bir yana, aşırı vücut yağları bazı hormonların artmasına ve yumurtlama fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Diğer tarafta çok zayıf olmak da yeterli hormon üretilememesine yol açarak hamile kalabilme ihtimalini düşürebilmektedir. Düzenli egzersizler hem metabolizmanızı düzenlemenizde, hem de ideal kiloya ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Tabi abartmamak kaydıyla.

Tarım ilaçlarından uzak durun

Birçok tarım ve böcek ilacının erkek ve kadın fertilitesini azalttığı bilinmektedir. Eğer sperm sayınızın azalmasını veya yumurtlama fonksiyonlarınızın bozulmasını istemiyorsanız yapmanız gereken; organik sebze ve meyve tüketmeyi tercih etmek, ilaç kalıntılarını özenle temizlemek ve varsa bahçenizde bu tarz ilaçları kullanmamak olmalıdır.

İşyeri koşullarına dikkat edin

Radyasyon, nitrik oksit, bazı yakıt türleri ve endüstriyel kimyasalların adet döngüsünü bozarak fertiliteyi azalttığı birçok çalışmada ortaya konmuştur. Yine vardiyalı çalışma sisteminin de gebe kalabilirlik üzerinde olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir. Bu nedenle hamilelik şansınızı artırmak için (eğer mümkünse) sabit çalışma saatleri içerisinde ve risk içeren bir işiniz varsa da üst düzey önlem alarak koruyucu ekipmanla çalışmaya özen gösterin.

Tabi ki sigara yok

Sigarayı bırakmak için bir neden daha. Sigara sadece yumurtalarınıza zarar vermek, döllenme ve implantasyon sürecine de olumsuz etmekle kalmaz, aynı zamanda yumurtalıklarınızın yaşlanmasına da neden olur. Örneğin sigara içen 35 yaşındaki bir kadının yumurtalık yaşı ve gebe kalabilme ihtimalinin yaklaşık 42 yaşında bir kadınla aynı olduğu iddia edilebilir. Ancak sigarayı bırakırsanız bu zararlı etkilerin bir kısmı düzelebilir. Diğer yandan sigaranın sperm sayısı ve hareketliliği üzerine olumsuz etkileri de artık tartışılmaya gerek duyulmayan bir gerçek.

Adet döngünüzü bilin

Normal bir adet döngüsü 21 ila 35 gün arasıdır. (Bu sürelerden uzun veya kısa ise doktorunuza başvurmanızı öneririm.) Hamilelik ihtimali yumurtlama döneminizde en yüksek olacaktır. Bunu da beklediğiniz adet tarihinizden 14 gün öncesi olarak hesaplayabilirsiniz. ya da ovulasyon testleri gibi daha profesyonel yöntemlere başvurabilirsiniz.

Sık cinsel birliktelik önemlidir

Haftada en az bir birliktelik, sizin de hormonal dengenizi olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle ovulasyon döneminde hergün veya gün aşırı birlikteliğin gebelik şansınızı artırdığını söylemeye gerek yok.

Kayganlaştırıcı konusuna dikkat edin

Bazı kayganlatırıcı ürünler spermin hareket ve yapısına zarar vererek gebelik şansını azaltabilir. Bu konuda seçimlerinize dikkat etmelisiniz.

Vajinal Duş yapmayın

Duş vajinal bölgedeki koruyucu bakterileri uzaklaştırarak vajinal enfeksiyon riskini artırır, ve dolayısı ile de gebe kalabilme şansınızı azaltır. Kötü kokulu, sarı-yeşil renkli akıntınız var ise doktorunuza kontrol olmanız gerekebilir.

Huzur arayın

Ağır egzersizler gibi stres de vücuttaki hormonal dengeleri etkileyerek hamile kalabilirlik oranını düşürmektedir. Meditasyon, yoga gibi tekniklerle veya profesyonel destek alarak hormon dengenizi tekrar düzene sokabilirsiniz.

Eşinizin sağlığı da önemlidir

Sigara alkol ve kötü beslenmenin sperm üretim ve hareketliliği üzerine olumsuz etkileri mevcuttur. Özellikle selenyum, E ve C vitamininden zengin günlük destek almak 3 ay içerisinde sperm sayı ve kalitesini artıracaktır.

İLANDIR

Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu

Sağlıklı Beslenme, Gebelik, Sigara, Alkol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı         
13:34
İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler         
13:17
Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı         
13:04
Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı         
12:44
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 13:55:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement