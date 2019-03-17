Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak

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Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu

Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu