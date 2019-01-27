Hamile Karısını Boğarak Öldürdüğü İddia Edilen Şahıs Tutuklandı
21 dakika önce
Şanlıurfa'da 2 aylık hamile karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.
Şanlıurfa
'da 2 aylık hamile karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye
ilçesine bağlı Buhara
Mahallesi'nde yaşandı. Esma K.'nın (23) annesi, evine ziyarete gittiği kızını hareketsiz yatarken buldu. Annenin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, 2 aylık hamile kadının öldüğünü belirledi. Genç
kadının cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili Esma K.'nin annesi ile eşi Mahmut K.'nın ifadesine başvurdu. Mahmut K.'nın emniyetteki ifadesinde karısı Esma K.'yı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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