Son Dakika Haberleri: Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3 kişi gözaltına alındı
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Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Adana'da hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

Hamile kediyi pitbulla parçalatan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Adana'da hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana gelen olayda, 3 kişi, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattı. Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 13 yaşındaki A.Y., H.P. ve M.Ü. gözaltına alındı. Çocuklar Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çocukların ifadelerinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ADANA
Seyhan, Defne, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
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