Hamile köpeği çalınan hayvansever hırsıza seslendi - Son Dakika
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Hamile köpeği çalınan hayvansever hırsıza seslendi

19.05.2022 09:59
Hamile köpeği çalınan hayvansever hırsıza seslendi

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı önünde gebe golden cinsi köpek çalındı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı önünde gebe golden cinsi köpek çalındı. Oda Başkanı Mehmet Yüksel, hırsıza seslenerek köpeği getirdiği taktirde maddi hediye ve köpek vereceğini söyleyerek çağrıda bulundu.

Alınan bilgilere göre, 17 Mayıs günü Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi 75 metrelik yol üzerinde Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanlığına ait golden cinsi gebe köpek, gece saatlerinde bir hırsız tarafından çalındı. Oda Başkanı Mehmet Yüksel, köpeğin gebe olduğunu, hırsızın bunu bilmemesinden köpeğin zarar görebileceğini belirterek endişe duyduklarını ifade etti. Başkan Yüksel, hırsıza seslenerek, içinde hayvan sevgisi varsa ona köpek hediye edeceğini ve maddi olarak da hediye vereceğini dile getirerek çağrıda bulundu.

"Götüren, getirsin ona maddi anlamda hediye de vereceğim"

Kuyumcular Odası Başkanlığı önünde seve can gebe golden cinsi köpekleri olduğunu söyleyen Başkan Yüksel, 17 Mayıs'ta gece saat 01.00 civarında birisini gelip çaldığını ve kamera tespitinde bunu gördüklerini kaydetti. Köpeğe zarar verebilirler diye korkuları olduğunu dile getiren Yüksel, "Gebedir, bunun karnında yavruları var. Zarar verebilirler. Buradan sesleniyorum. Kim görürse ve hırsıza da sesleniyorum; o canımız gebedir, lütfen buraya getirin. Evladımıza, canımıza zarar vermeyin. Çok üzülüyoruz. Biran önce o canımızı buraya getirin. Onun manevi değeri vardır. Allah'ın var ettiği can olduğu için bir sevgimiz var. Bunlara asla zarar vermesinler. Onu buraya getirsinler, yakında doğum yapacak. O çalan ne amaçla çalmış? İnşallah kötü niyetle götürmemiş. Eğer bir sevgisi varsa canlılara karşı, onu beslemek istiyorsa gelsin ona benzer bir can hediye edeyim. Evinde, yuvasında onu beslesin. Kötü niyetliyse ondan korkuyoruz, gebe olduğunu da bilmez. Hayvanın başına bir şey gelebilir. Bize alışmış ve personeller hepsi onu çok seviyor. Başkan olarak götüren getirsin ona maddi anlamda hediye de vereceğim" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile köpeği çalınan hayvansever hırsıza seslendi - Son Dakika


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