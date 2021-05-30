HAMİLE KÖPEK, YAVRU KEDİLERE ANNELİK YAPIYOR - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Baş ailesinin köpeği, ahırda doğum yapan kediyle birlikte yavru kedilere annelik yapıyor. Kedi yavrularıyla birlikte uyuyan köpek, yavruları annelerinden bile kıskanıyor.

Kaynarca Konak Mahallesi'nde yaşayan Baş ailesinin köpeği, birkaç gün önce ahırda doğum yapan kedinin yavrularına annelik yapmaya başladı. Küçük yavruları anne kediyle birlikte bakan köpeği gören Tuana (13) ve Rabia Baş (11) durumu babalarına anlattı. Davut Baş, Hatta bazen annelerinden bile kıskanıyor. Çok değişik bir olay, insanların birbirini yediği bu ortamda köpeğin böyle annelik yapması çok güzel bir şey? dedi.