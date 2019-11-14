Son Dakika Haberleri: Hamile Melike fenalaştı!
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Hamile Melike fenalaştı!

7 saat önce

Melike, Aysel Hanımın puanlamasıdan sonra gelinlerle tartışmaya başladı.

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Melike, Aysel Hanımın puanlamasıdan sonra gelinlerle tartışmaya başladı. Özellikle Naciyeile girdiği ağız dalaşı sertleşmeye başladı. Sesler yükselmeye başladığı sırada Melike karnını tuttu. Hamile olmasından dolayı diğer gelinleri telaşlandırdı. Kendisini kötü hissettiğini söylediğinde Elif hemen ona müdahale etti. Tartışmadan dolayı tansiyonu çok yükselen Melike yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı.


Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:24 
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