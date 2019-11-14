Hamile Melike fenalaştı!

Melike, Aysel Hanımın puanlamasıdan sonra gelinlerle tartışmaya başladı. Özellikle Naciyeile girdiği ağız dalaşı sertleşmeye başladı. Sesler yükselmeye başladığı sırada Melike karnını tuttu. Hamile olmasından dolayı diğer gelinleri telaşlandırdı. Kendisini kötü hissettiğini söylediğinde Elif hemen ona müdahale etti. Tartışmadan dolayı tansiyonu çok yükselen Melike yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı.



