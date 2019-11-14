Hamile Melike fenalaştı!
7 saat önce
Melike, Aysel Hanımın puanlamasıdan sonra gelinlerle tartışmaya başladı.
Melike, Aysel Hanımın puanlamasıdan sonra gelinlerle tartışmaya başladı. Özellikle Naciyeile girdiği ağız dalaşı sertleşmeye başladı. Sesler yükselmeye başladığı sırada Melike karnını tuttu. Hamile olmasından dolayı diğer gelinleri telaşlandırdı. Kendisini kötü hissettiğini söylediğinde Elif hemen ona müdahale etti. Tartışmadan dolayı tansiyonu çok yükselen Melike yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:24
MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim! Çukur 76. bölüm fragmanı yayınlandı: Akın Koçovalı'nın gerçek babası kim? Dilan Deniz Çiçek'ten cesur paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam