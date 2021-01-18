'Hamile misin?' sorusuna ilginç yanıt: Umarım yakında! - Son Dakika

'Hamile misin?' sorusuna ilginç yanıt: Umarım yakında!

18.01.2021 17:09
'Hamile misin?' sorusuna ilginç yanıt: Umarım yakında!, System.String[]

'UMARIM YAKINDA'34 yaşındaki yıldız karnının şişkinliğine dayanarak kendisine sosyal medya üzerinden yöneltilen "Tekrar hamile misin"?" sorularına "Umarım yakında" diye yanıt verdi.

'UMARIM YAKINDA'

34 yaşındaki yıldız karnının şişkinliğine dayanarak kendisine sosyal medya üzerinden yöneltilen "Tekrar hamile misin"?" sorularına "Umarım yakında" diye yanıt verdi.HAFTA SONU TATİLİ Bir dönem rol aldığı The Hills adlı TV şovunun yanı sıra estetik operasyon bağımlılığıyla da tanınan Heidi Montag, çıktığı hafta sonu tatilinde görüntülendi.MUTLU AİLE Bir çocuk annesi Montag, kocası Spencer Pratt ve üç yaşındaki oğlu Gunner ile birlikte hafta sonunu Santa Barbara'da geçirdi. Bir ev kiralayan aile, dün de deniz kıyısında objektiflere takıldı.DURMADAN VİDEO VE FOTOĞRAF ÇEKTİ Neon yeşili bir bikini giyen Heidi Montag, dalgaların arasında oğluyla oyunlar oynadı. Pratt ise elinde cep telefonuyla onların fotoğraf ve videolarını çekti.KARNINDAKİ ŞİŞKİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

Bir zamanlar fiziksel görüntüsüyle ilgili takıntı derecesinde ilgili olan Heidi Montag, özellikle de karın bölgesindeki şişkinlikle dikkat çekti. Sosyal medyada bu durum da tartışma konusu oldu.İKİNCİ BEBEĞİ DÜŞÜNÜYORLAR

Geçtiğimiz 3 Ocak'ta Twitter'da "Bu ay hamile değilim" mesajını paylaşan Heidi Montag, ikinci bebeği düşündüklerini de belirtti. Takipçilerinin bu konudaki sorularına da "Umarım yakında" diye yanıt verdi.BİR KEREDE 10 FARKLI ESTETİK

Heidi Montag, 2000'li yılların ilk döneminde sürekli olarak estetik operasyon geçiriyordu. Hatta bir keresinde, tek operasyonda fiziksel görüntüsüyle ilgili olarak 10 tane farklı müdahale yaptırdığını da söylemişti.ANİDEN EVLENDİLER

2008 yılında ani bir kararla evlenen Heidi Montag ve Spencer Pratt, 2013 yılında maddi olarak zorda kaldıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir ara sırf dikkat çekmek ve konuşulmak için boşandıkları da öne sürülen çift, sürdürdükleri bu parlak hayatı da kısa sürede tüketti.BOŞANMA OYUNU

Hatta Spencer Pratt, 'şov' amaçlı bu boşanma ile ilgili olarak "Şöhretimiz gazı azalan bir sıcak hava balonu gibi sönüp gidiyordu Biz de o sırada son kartlarımızı oynadık" diye itirafta bulunmuştu. Çift, sırf şöhretleri azalmasın diye gazetecilerle anlaşıp fotoğraf çektirdiklerini de söylemişti.DAHA NORMAL HAYATA DÖNDÜLER

Heidi Montag ve Spencer Pratt, ekonomik açıdan zor geçen bu süreçte, 37 yaşındaki aktörün anne ve babasının evine taşındı. Bu süreçte Spencer Pratt, Güney California Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumaya başladı.

'Hamile misin?' sorusuna ilginç yanıt: Umarım yakında!

Spencer Pratt, Heidi Montag, Estetik, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Hamile misin?' sorusuna ilginç yanıt: Umarım yakında! - Son Dakika Magazin


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