Hamile Olabileceğinizi Gösteren ve Göz Ardı Etmemeniz Gereken 14 İşaret

Belirli yemeklere karşı tiksinti duyma ve kalçanızın görüntüsündeki değişim elbette bunlardan biri. Adet döneminin gelmesini beklemek ise birçok kadının hamile olup olmadığını öğrenmek için kullandığı yaygın bir yöntem. Bir kadın hamile kaldığında, bebeğin anne karnında 40 hafta kalabilmesi için vücut çalışmaya başlar.İçerideki bütün bu değişiklikler boyunca vücut, hamilelik boyunca, bazen soğuk algınlığı veya sadece yorgunluk ile karıştırılabilecek işaretler verir. Adet döneminizi beklemeden hamile olduğunuzu gösteren 14 durumu sizinle paylaşıyoruz.#1. Hamilelikte kadınların hormon seviyesi yükselir. Özellikle estrojen ve projesteron seviyeleri artar.Bu iki hormonun artışı, adet kanamasını azaltır veya tamamen keser. En yaygın olanı ise birçok kadının adetinin hamilelik boyunca durmasıdır.#2. Hamilelik sırasında kusmak sadece sabahları olmaz.Birçok insan bunu yemek zehirlenmesi veya mide virüsü ile gelen bir sabah bulantısı olarak görür. Hamilelik hormon seviyelerinin sindirimi yavalaşmasına neden olur.#3. Vajinanızı şişkin ve hassas hissedersiniz.Daha fazla servikal mukus üretirsiniz. Süt beyazı akıntı normale göre daha kalın olur. Bu projesteron seviyesinin artmasından kaynaklanır.#4. Birçok kadın adet döneminde göğüslerini hassas hisseder, fakat bu hamilelikteki his ile karşılaştırılamaz bile.Hormon seviyesi sadece göğüsleri büyütmez aynı zamanda donumaya karşı onları hassaslaştırır. Göğüs uçları ise emzirmeye hazırlık olarak kararmaya başlar. Hamilelik boyunca göğüslerinizin büyümesine hazırlıklı olun.#5. Adet döneminiz olmamasına rağmen adet sancısı çekersiniz.Döllenmiş yumurta uterus duvarına bağlandığında, implantasyon kanaması oluşur. Bunu sancılar izler. Bu genelde birkaç gün sürer.#6. Çok fazla tuvalete gideceksiniz!Gece veya gün içinde olsun, tuvalet ev içinde en çok ziyaret edilecek yer olacak. Vücut, daha fazla kan ürettiğinden böbrekler kanı süzer. Sonucunda da mesane sürekli dolar.#7. Neredeyse her yerde ve her an uyuya kalabilirsiniz.Vücudunuz, bebeğin rahimde mükemmel bir şekilde büyümesini sağlamak için aşırı bir çaba sarf eder. Bundan dolayı yorgun düşüyor ve daha fazla kestirme ihtiyacı duyuyorsunuz.#8. Yeme alışkanlığınız değişmese de kabız olursunuz.Projesteron seviyesindeki artış besinlerin sindirimini yavaşlatır. Bu ise tuvalete çıkmayı gerçekten can sıkıcı ve hatta bazı kadınlar için bazen acı verici bir duruma getirir. Yediklerinize lif ağırlıklı besinler eklemek yardımcı olabilir.#9. Gecenin bir vakti acıkırsınız.