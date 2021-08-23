Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Kore aşı olmaya nasıl karar verdiğini anlattı.

Leyla adını vereceği kızına kavuşmak için gün sayan Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkati çekti.

"PSİKOLOJİMİ BİTİRDİ!"

Aşı olduğu fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı:

"Açık konuşacağım. Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım.

Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz br şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı.

Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebelere virüsün bulaşma ihtimalinin üç kat daha daha yüksek olması psikolojimi bitirdi

"EN ÖNEMLİSİ YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Ama en en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. Bu süreçten en çok etkilenenler, okul sürecindeki çocuklar oldu. Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun. Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık. Buna hakkımız yok.

Ben en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin. "