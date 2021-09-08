Hamile olduğunu açıkladı

Kendi kurduğu kozmetik markası sayesinde dolar milyarderi olan 24 yaşındaki Jenner ile önce ayrıldığı sonra da barıştığı 30 yaşındaki rap'çi Travis Scott ikinci bebeklerini bekliyor.

Çiftin, üç yaşında Stormi adında bir kızı bulunuyor.

2017'den beri ünlü şarkıcı Travis Scott'la bir dargın bir barışık olarak ilişkisine devam eden Jenner, kızı Stormi'nin hamilelik dönemini bir sır gibi saklamıştı. 3 yaşındaki Stormi dünyaya gelene kadar gözlerden uzak kalan Jenner, doğum yaptıktan sonra mutlu haberi paylaşmıştı.

Kylie Cosmetics markasıyla iş dünyasında adından söz ettiren Jenner, elde ettiği başarıyla Kardashian-Jenner ailesi içindeki en zengin isim olarak biliniyor.