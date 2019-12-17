Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi - Son Dakika
BBC
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Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

6 saat önce

ABD'nin Tennessee eyaletinde 28 yaşındaki bir kadın, hamile olduğunu doğumdan sadece dokuz gün önce annesinin ısrarıyla gittiği doktor kontrolünde öğrendi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde 28 yaşındaki bir kadın, hamile olduğunu doğumdan sadece dokuz gün önce öğrendi.

CNN'in haberine göre 2014 ve 2016'da iki kez düşük yapan 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük hamile olduğunu öğrendi.

HER 475 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Genç kızlık döneminde polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan Chalk, düzensiz olarak adet görmeye devam ettiği için hamile olabileceğinden şüphelenmediğini belirtti ve "Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı. Sanırım her şeyin böyle olmasını Tanrı istedi" dedi.

Aile Memphis'te sezaryenle yaklaşık 2,5 kilo olarak dünyaya gelen oğullarına Wyatt adını verdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'de her 475 kadından birinin gizli hamilelik yaşadığı belirtiliyor. Gizli hamilelikte anne adayları, hamile olduklarını 20 haftaya kadar fark etmeyebiliyor.

Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi
Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:15 
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