Son Dakika Haberleri: hamile oyuncu ile ve annesine darp kamerada
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hamile oyuncu ile ve annesine darp kamerada

2 saat önce

Ceren Kaplakarslan ile annesinin dövülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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- Ceren Kaplakarslan ile annesinin dövülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin iş adamı Temel Kankıran tarafından  darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Ataşehir'de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye gelen Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran ile tartışmaya başladı. Temel Kankıran, sevgilisi Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi iddiaya göre darp etti.

ANNE VE KIZININ DARP EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş insanı Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin bir süre itiş kakış yaşadığı ardından anne ve kızının itilerek yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkan Kaplakrarslan ile annesi arbede sırasında tekrar düşüyor. Araya girenlere rağmen Kankıran'ın elindeki cisimle yerde yatanlara vurduğu bu sırada ayağa kalkan Ceren Kaplakarslan'ın uzaklaşması kameraya yansıyor. Kaplakarslan uzaklaşırken Kankıran ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe bir süre daha konuşuyor.

Görüntü Dökümü
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-Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin itiş kakış yaşaması
- Anne ve kızının itilerek yere düşmesi
Ceren Kaplakrarslan ve annesinin yerden kalkmaları
Ceren Kaplakrarslan ve annesinin tekrar yere düşmesi
-Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi
-Vatandaşlarla Kankıran'ın itiş kakış yaşaması
-Temel Kankıran'ın elindeki cisimle yerde yatan kişilere vurması
-Ceren Kaplakarslan'ın yerden kalkarak uzaklaşması
-İş adamının anne Nuray Deveci Yeşiltepe ile konuşması


Ceren Kaplakarslan, Yeşiltepe, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:42 Kaynak: DHA
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