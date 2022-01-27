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Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı

27.01.2022 10:32

Kağıthane'de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, araçtaki kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu.

Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan 3 aylık hamile Ebru G. (26), karlı ve dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi.

SIRASIYLA 7 ARACA ÇARPTI

Bir süre ilerleyen kadın sürücü, araç kaymaya başlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HAMİLE KADININ VE KARDEŞİNİN DURUMU İYİ

Sesleri duyan çevredeki mahallenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile kadını ve kardeşi Mustafa G.'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan kadın ve kardeşi, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının ve karnındaki çocuğu ile kardeşinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"SÜRÜCÜ HAMİLEYDİ ÇOK KORKMUŞLARDI"

Kazayla ilgili konuşan Nazife Erdem, "Burada ilk gün kar lapa lapa yağarken, tabi herkes heyecanlı, sokağa çıktı. Çoluk çocuk, komşular falan hepimiz aşağı indik yaklaşık 40-50 kişi vardık sokakta. Saat 23.30 gibi biz içeri girdik ve saat 00.00'a doğru, çok değil yani yarım saat sonra buradan arabanın çok hızlı bir şekilde indiğini gördük. O sırada arabayı durduramadığı için kornaya basıyordu hani birileri varsa kaçsın diye uyarı yaptı. İyi ki de kimse yoktu o sırada herkes evine girmişti. Buradan hızla aşağı kadar gitti ve orada durdu. Sürücü hamileydi ve çok korkmuşlardı. Biz de korktuk açıkçası, eşim de koşarak yardıma gitti" dedi.

"BİZ BURADAN ARAÇ GİDİŞ GELİŞİ OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Aynı sokakta daha önce de benzer kazalar yaşandığını anlatan Erdem, "Burada sürekli kazalar oluyor zaten bu ilk değil. Yağmur yağdığında da kar yağdığında da kaza oluyor. Karın yağdığı ilk gün 03.00'da yine aynı şekilde bir araba indi, burada da bir minibüs vardı o da çok kötü oldu. Şoförün durumu da ağırdı gece ambulans geldi. Yani durum bu şekilde, bizim can güvenliğimiz yok bu yolda. Yol çok kötü, bayır yüksek ve insanlar duramıyor. Buna bir önlem alınması için illa ki birilerinin ölmesi mi lazım? Yani biz buradan araç gidiş gelişi olmasını istemiyoruz. Zaten burası tek yön bir yol, aşağı iniş sadece ama buradan insanlarımız yukarı da çıkıyor aynı zamanda. Gerçekten burada biri ölmeden bu yolun araç trafiğine kapatılmasını istiyoruz. Sürücünün ufak yaralanmaları olsa da aşırı derecede korkmuşlardı o gece. Sürücü iyi bir sürücü olmasaydı o gün olay daha farklı boyutlara gelebilir belki ailece yok olabilirlerdi o arabada. Buradan birilerini de aracın altına alabilirdi çünkü çocuklar burada oynuyor, yüzüstü kayıyorlardı. Biz yetkililerimizin bununla ilgili yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AYNI SOKAKTAKİ KAZADAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Olayın ardından kazayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, park halindeki 7 araçta maddi hasar olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili incelemelerini tamamlayan polis ekipleri tutanak tutarken, kadının kullandığı araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Öte yandan aynı sokakta 3 saat önce ise lüks bir cipin aynı şekilde feci şekilde kaza yaptığı ve vatandaşların sürücünün çaldığı kornayla uyarılarak saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Yaşanan o kaza da kameralara yansıdı.

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Kağıthane, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamile sürücü, 7 araca çarparak durabildi! Korkunç anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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