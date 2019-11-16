Son Dakika Haberleri: Hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla öldü
Son Dakika Güncel Hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla öldü - Son Dakika

Hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla öldü

6 saat önce

ADANA'da, hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla Sevler (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla öldü, System.String[]

ADANA'da, hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla Sevler (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Kasım'da Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu etüt merkezine giden Leyla Sevler, yolun karşısındaki kafeteryaya giderek yiyecek almak istedi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan araç sürücüsü, otomobiliyle Sevler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan genç kız, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sevler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:37 Kaynak: DHA
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