Hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla öldü

ADANA'da, hamile sürücünün çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Leyla Sevler (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Kasım'da Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu etüt merkezine giden Leyla Sevler, yolun karşısındaki kafeteryaya giderek yiyecek almak istedi. Bu sırada hamile olduğu öğrenilen ve ismi açıklanmayan araç sürücüsü, otomobiliyle Sevler'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan genç kız, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sevler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.