Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: "Doğuma 4 haftadan az kaldı ve eşim hala içeride" - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: 'Doğuma 4 haftadan az kaldı ve eşim hala içeride' - Son Dakika Dünya

Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: "Doğuma 4 haftadan az kaldı ve eşim hala içeride"

6 saat önce

İzmir’de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. 5 aylık hamileyken çıkarıldığı ilk mahkemede 6 yıl 10 hüküm verilerek tutuklanan Elif Tuğral’ın eşi Nuri Tuğral yaşadıkları süreci euronews Türkçe’ye aktardı

Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor:

İzmir'de 8 aylık hamile Elif Tuğral sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutuluyor. 5 aylık hamileyken çıkarıldığı ilk mahkemede 6 yıl 10 hüküm verilerek tutuklanan Elif Tuğral'ın eşi Nuri Tuğral yaşadıkları süreci euronews Türkçe'ye aktardı.


Elif Tuğral, bir kurumda sigortalı çalışıyor olması ve maaşının Bank Asya'ya yatmasından dolayı örgüt üyeliği suçlamasıyla 8 ay önce gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı sürecinden sonra çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. 5 aylık ev hapsinin ardından yeniden hakim karşısına çıkan Tuğral, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Euronews, İzmir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:57 
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