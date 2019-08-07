Hamile Uygur kadından yardım çağrısı: Türkiye bizi Çin'e sınır dışı etmek istiyor
57 dakika önce
Avrupa'ya ulaşma amacıyla 6 Ağustos'ta Bosna'ya giden ancak Bosna Hersek'in kabul etmemesi nedeniyle İstanbul'a gönderilen Uygur kadın Rena Yaermaimaiti ve kızı Asma'nın Aisitai'nin Türkiye'den Çin'e sınırdışı edileceği iddia edildi.
Avrupa
'ya ulaşma amacıyla 6 Ağustos'ta Bosna'ya giden ancak Bosna Hersek'in kabul etmemesi nedeniyle İstanbul
'a gönderilen Uygur
kadın Rena
Yaermaimaiti ve kızı Asma'nın Aisitai'nin Türkiye
'den Çin'e sınırdışı edileceği iddia edildi
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:06
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