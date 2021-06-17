Üye Girişi
Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı - Son Dakika

Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı

17.06.2021 09:54

Amasya'da bir kadın son dönemde çok fazla kilo aldığını düşünerek doktora başvurdu. Karnının görüntüsü yüzünden hamile sanılan evli ve 2 çocuk annesi kadından çıkan kitle herkesi şoka soktu. Büyüklüğü basketbol topuna benzetilen kitlenin ağırlığı yaklaşık 6,5 kilogram olarak tartıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir süredir karnı öne doğru büyüyen 35 yaşındaki Aysel Geylan son zamanlarda çok kilo aldığını ve ağrılarının fazla kilolarından kaynaklandığını düşündü. Onu görenler hamile olduğunu zannetti, bebeğin cinsiyetini bile merak edip soranlar oldu.

GAZ SANMIŞLAR

Gittiği aile hekiminin şişkinliği gaz sanıp spor ile yürüyüş yapmasını önerirken durumun düzelmediği takdirde hastaneye müracaat etmesini söylediğini anlatan evli ve 2 çocuk annesi Geylan, 6 ay önce başlayan şişliğin giderek büyümesi üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

6 BUÇUK KİLOLUK KİTLE ÇIKTI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fadıl Kara'nın tetkikler sonrası ameliyat ettiği Geylan'ın karnından 6 kilo 400 gram ağırlığında kitle çıktı. Kitleyi gördüğünde çok şaşıran genç kadın, "Ben o kadar büyüklükte bir kitle beklemiyordum. İçime nasıl sığmış. Hayret ediyorum" dedi.

"BELLİ ARALIKLARLA DOKTORA GİTMELERİNDE FAYDA VAR"

Hastaneye geldiğinde 9 aylık hamile görünümünde olduğunu vurguladığı hastasının karnından çıkan kitlenin kanser türü bir kist olmadığı için şanslı sayıldığını belirten Prof. Dr. Kara, yılda en az bir kez yapılmasını tavsiye ettikleri jinekolojik muayenelerin ölümcül olabilecek hastalıkların erken tanısı için çok önemli olduğuna işaret etti. Kara, "Özellikle kadın hastalıklarında, yumurtalık kistleri, yumurtalık kanserleri çok erken tanı almazlar. Onun için mutlaka belli aralıklarla jinekoloji hekimine, mümkünse jinekolojik onkoloji dalında uzmanlık yapmış kadın doğum hekimlerine gitmelerinde fayda var" diye konuştu.

Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Suluova, Doktora, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda 10:10 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık 10:04 Ne umduk ne bulduk! Döküldüğümüz Galler maçında rakibe rekor kırdırdık Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü 09:51 Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü
Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu 09:38 Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı 01:19 Bakan Koca, tarihi rekoru gece yarısı paylaştı! Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü 00:12 Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü
İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu 22:23 İşte annelik böyle bir şey! Fedakar leylek, ölüm pahasına yavrularını korudu Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu 21:34 Milli Takım yenildi, Ekrem İmamoğlu ima dolu paylaşımda bulundu

Son Dakika Haberleri
10:15 Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum
10:09 AK Parti'de kripto mesaisi başladı! Yeni yasal düzenlemeler yolda
10:05 Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı
10:02 Sezgin Baran Korkmaz "12 gazeteci" iddiasını Uğur Dündar'a anlattı, Veyis Ateş'e verdi veriştirdi!
09:58 Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı
09:54 Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı
09:50 Baklava cep yakıyor! Gaziantep'te kilosu 150 TL'yi gördü
09:49 Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu
09:38 Sezgin Baran Korkmaz yeni otelinin bulaşıklarını yıkıyor! Firari iş insanının görüntüleri gündem oldu
09:35 Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı Film gibi hikaye! Kaza sonrası hafızasını kaybetmişti, dinlediği bir şarkı her şeyi hatırlattı         
10:05
Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı Oyuncu Gökhan Mete Türkbükü'nü karıştırdı! Önce arkadaşına yumruk attı sonra muhabirin boğazını sıktı         
09:59
Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu Marmara'da yeni felaket! Çınarcık çukurunda, hidrojen sülfür bulundu         
09:49
Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü Bakıcı aylığı tartışması kanlı bitti! Tuğlayla babasını öldürdü         
09:35
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi         
00:22
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz         
21:12
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak         
18:51
İstanbullulara müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor İstanbullulara müjde! Metrolara sınırsız internet geliyor         
18:49
Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu         
18:32
Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçları çok şaşırttı! MHP barajı geçerken, HDP baraj altı kaldı         
18:07
Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü Gaziantep'te bir işletmeci intihardan vazgeçirmeye çalıştığı adam tarafından öldürüldü         
17:49
Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılığın perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar 1 hafta önce resmen boşanmış         
16:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 10:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamile zannedilen kadının karnından 6,5 kilo kitle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement