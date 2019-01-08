Hamileler Koşu Bandı Kullanabilir!

SPOR YAPMAK DOĞUMU KOLAYLAŞTIRIR

"Yapılan araştırmalar sonucunda, anne adaylarının gün içerisinde yarım saat boyunca çok zorlanmamak şartı ile spor yapmaya teşvik edilmelerinin, önemli bir halk sağlığı tavsiyesi olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda hamilelik dönemi içerisinde anne adayının yapmış olduğu sporlar, doğum esnasında ciddi kolaylık sağlar. Spor yapmayan anne adaylarının doğumları ile hamilelik döneminde spor yapan anne adaylarının doğumları karşılaştırıldığında; spor yapanların zorlanmadan, daha ağrısız, hızlı ve kolay bir doğum gerçekleştirdikleri görülmüştür."

DÜŞÜK VEYA ERKEN DOĞUM RİSKİ YOKSA…

"Hamilelik dönemi içerisinde herhangi bir kanama, düşük, erken doğum gibi tehlikelerin olmaması ve doktor tarafından spora engel bir durumun bildirilmemesi halinde, koşu bandının kullanılmasında da herhangi bir sakınca yoktur" diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, "Dışarıda açık havada yürümesine veya koşmasına müsaade edilen bütün anne adayları, aynı aktiviteleri koşu bandı üzerinde de gerçekleştirebilir. Bu iki durum arasında, fiziksel açıdan önemli bir fark bulunmaz" dedi.

BOL SU İÇİN, ZORLANINCA YÜRÜYÜŞÜ BIRAKIN

Koşu bandının hız ayarı çok yüksek tutulmamalıdır.

Dengeyi kaybetmeyecek şekilde konforlu ayakkabılar ile beraber uygun bir hızda kullanılması gerekir.

Yaklaşık olarak yarım saat civarında yürüyüşün yapılması yeterliyken, koşu esnasında da 15 dakika yeterli olarak kabul edilir.

Hamilelik dönemi içerisinde hafif düzeyde spor yapılması tavsiye edilir. Belirtilen bu süre, anne adayları tarafından kendilerine göre aşırı terlemeyecek ve aşırı yorulmayacak şekilde ayarlayabilir.

Koşu bandının bulunduğu odanın penceresinin mümkünse spor yapıldığı esnada havalanabilmesi için açık tutulması gerekir.

Koşu veya yürüyüş yapıldığı esnada, anne adayının çok susuz kalmaması ve bol miktarda su içmesi gerekir. Bu sayede vücut tarafından kaybedilen suyun geri alınması sağlanmış olur.

Aynı zamanda koşu bandında yürüyüş yaparken kalp atım hızınızı çok yükseltmemeye de dikkat etmelisiniz.

Vücudunuzun vermiş olduğu uyarılara dikkat ederek, zorlandığınızı hissettiğiniz anda yürümeyi derhal bırakmalısınız.