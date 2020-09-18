Hamilelerde çiğ fındık tüketiminin önemi - Son Dakika

Hamilelerde çiğ fındık tüketiminin önemi

ORDU - Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağından biri olan fındık, hamileler tarafından çiğ tüketildiğinde, bebek gelişiminden hamilelik sürecinin sağlıklı ilerlemesine yardımcı oluyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan ve içerisinde bulundurduğu vitaminlerle faydası saymakla bitmeyen fındık, hamileler için de öneriliyor. İçerisinde bulundurduğu Omega 3 nedeniyle anne karnındaki bebeklerin zeka gelişimini de olumlu etkileyen fındık, gebeler tarafından çiğ tüketildiği zaman çok daha faydalı oluyor.

"Folik asit ihtiyacının 5'te birini karşılıyor"

Medical Park Ordu Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Derya Kaptı, özellikle çiğ fındık tüketiminin gebelikte önemine değinerek, "Gebelikte fındık kullanımı, içerdiği folik asit sebebi ile çok önemli. Her gün tüketilen bir avuç çiğ fındık, folik asit ihtiyacının 5'te birini karşılıyor. Ayrıca içerisindeki kalsiyum, magnezyum, potasyum, vitaminler, gebelik devamında çok önemli. İçerdiği lif nedeniyle de kabızlığa çok iyi geliyor. Omega3 içeriyle de zeka gelişimi açısından çok önemli. O yüzden gebelere günde bir avuç çiğ fındık öneriyoruz" diye konuştu.

"Bölgede fındık çok kolay bulunabiliyor" diyen Dr. Kaptı, "Neredeyse herkesin bahçeleri var. O yüzden buradaki gebeler daha şanslı. Tabii, fındığı çiğ olarak tükettiklerinde gebeler için daha faydalı oluyor çünkü kavrulduğu zaman vitamin değeri ısıyla birlikte kaybediyor" şeklinde konuştu.