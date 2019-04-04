Son Dakika Haberleri: Hamilelere BİTTER Çikolata

Hamilelere BİTTER Çikolata

48 dakika önce

Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, "hamilelerin çok aşırıya kaçmadan, haftada 3-4 kez az miktarda bitter çikolata tüketilebileceğini belirterek, bunun tam aksine bebeğin gelişiminde bazı faydalarının olabileceğini" belirtti.

Hamilelere BİTTER Çikolata, System.String[]

HABER: DR. BURCU ÇETİNKAYA HABER MERKEZİ

Çikolatanın içerdiği kafein, teobromin gibi maddeler nedeniyle insan vücudu üzerinde bazı olumlu ve olumsuz etkilere sahip olduğunu ifade eden Marmara Bölgesinin en çok tercih edilen ve kentimizin en çok sevilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öğretim Üyesi Op.Dr. Burcu Çetinkaya, Teobromin'in çikolatada bulunan bir madde olduğunu veözellikle bitter çikolatada daha çok bulunduğunu Gebelik üzerinde etkileri konusunda yapılan bazı araştırmalara göre, çikolata tüketen annelerde preeklamsi (gebelikte yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi) daha az görülmüş ve gebelik zehirlenme riskinin daha az olduğunun uzmanlarca belirtildiğini söyledi.

"DÜZELMESİNE YARDIMCI OLABİLMEKTEDİR"

Teobromin'in aynı zamanda damarları gevşetiyor ve hamilelikte damar sertliğini önleyerek yüksek tansiyon riskini azaltmayı destekleyebildiğini sözlerine eleyen Öğretim Üyesi Op.Dr. Çetinkaya, "Bitter çikolatanın içinde bulunan serotin (mutluluk hormonu), hamileleri rahatlatabilmekte, duygu durumunun düzelmesine yardımcı olabilmektedir. Çikolatanın içinde ki bir diğer madde olan Flavanoid ise, antioksidan özelliği sayesinde zararlı maddelerin dışarıya atılmasında olumlu yönde etki edebilmektedir. Bu; gebelik döneminde anne adayının her istediğinde, istediği miktarda çikolata tüketebileceği anlamına gelmemektedir." dedi.

"MİKTARI İÇİN MUTLAKA HEKİMİNİZE BAŞVURUN"

Çikolatanın aşırıya kaçıldığı takdirde zararları olabileceğini belirten Öğretim Üyesi Op.Dr. Çetinkaya, Çikolata, kahve ve kolada bulunan kafein maddesinin aşırı tüketiminin içerisinde bulunan yoğun şeker miktarı sebebi ile, fazla kilo alınmasına, gebelik şekerine ve buna bağlı olarak düşük, erken doğuma riskini arttırabileceği gibi, diş sağlığı problemlerinde artış olabileceğine de dikkat çekti. Gebelikte çikolata tüketimi ve miktarı konusunda muhakkak hekime danışılması gerektiğini tavsiye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:54 Kaynak: Bültenler

Burcu Çetinkaya, Çetinkaya, Sağlık
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