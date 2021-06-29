Hamilelere deniz uyarısı - Son Dakika

Erken doğum riski bulunmayan hamilelerin deniz veya havuza girebileceğini belirten Dr. Canverenler, anne adaylarının yüzerken uymaları gereken kuralları açıkladı.

Pandeminin Türkiye'de de düşme eğilimine girmesiyle insanların yazlık yerlere akın ettiğini ifade eden Op.Dr. Emre Canverenler, hamilelerin deniz veya havuza girerken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Düşük veya erken doğum riski bulunmayan hamilelerin deniz veya havuza girmelerinde bir sakınca bulunmadığını vurgulayan Dr. Canverenler, "Hekiminiz tarafından düşük tehdidi ve erken doğum gibi riskler belirtilmedikçe gebelikte denize yada havuza girmenin herhangi bir riski bulunmamaktadır. Rahatlıkla istediğiniz denize ve havuza girebilirsiniz. Özellikle havuz konusunda çok fazla soru alıyoruz. 'Havuz pistir, mikropludur bu yüzden erken doğuma neden olur mu gibi' sorular geliyor. Periyodik olarak temizlenen ve çok fazla kalabalık olmayan havuzlara girilmesini tavsiye ediyoruz. Havuzların erken doğumu tetikleme ve vücutta zehirlenmeye yol açma gibi bir riski bulunmamaktadır. Yine de tüm hamilelerin tatile çıkmadan önce denize ve havuza girme, güneşlenme gibi konularda hekimleri ile detaylı görüşmelerini tavsiye ediyorum. Hekimlerinin verdiği bilgiler ışığında bir tatil planı yapılması hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından faydalı olacaktır" dedi.

Hamilelere plajda, havuz başında direkt güneş altında uzun saatler durulmasını, güneşlenilmesini önermediklerini ifade eden Dr. Canverenler, "Özellikle güneşlenme, bronzlaşma amacıyla çok fazla güneşlenmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü vücut ısısının artması bebek üzerinde bazı olumsuz etkiler ortaya çıkabilmektedir. Elbette ortamın gerektirdiği ısı vücut ısısını arttıracaktır ama sadece bronzlaşma için yarım saat, bir saat güneş altında bulunmasını tavsiye etmiyoruz. Öte yandan gebelik sürecinde hamam ve sauna gibi aşırı sıcak ortamlarda bulunulmasını önermiyoruz" diye konuştu.

Bol Su Tüketimi Öneriyoruz

Tatil bölgelerine gidildiğinde sıvı tüketiminin çok daha fazla önem kazandığını vurgulayan Dr. Canverenler, "Özellikle vurgulanacak bir konu da güneş koruyucu kremlerinizi kullanmanızdır. Çünkü yaz dönemlerinde güneşin dik bir şekilde yeryüzüne gelmekte olmasından dolayı 'gebelik maskesi' dediğimiz durum çok daha belirgin oluşabilmektedir. Gebelik maskesi, yüzde özellikle burun kanatları üzerinde kalıcı doğum lekeleri oluşur. Bunlar güneş koruyucunun kullanılmamasından kaynaklanan durumlardır. Özellikle güneş gelen bölgelerinize iki-üç saate bir gebelikte güvenliği ispatlanmış güneş koruyucu kremlerden bol bol uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Hava ısıların artığı için ve genellikle deniz kenarında isek eğer su tüketiminizi mutlaka üç litrenin üzerinde tutmaya gayret göstermelisiniz çünkü farkına varmadan terleyerek ya da buharlaşma yoluyla çok fazla sıvı kaybediliyor ve gebelikte çok fazla susuz kalmayı tetikliyor bu da istenen bir durum değildir. O yüzden yanınıza bir litrelik birkaç adet suyunuzu yanınıza alarak deniz kenarında gölgelik bir yerde denize girip çıkarak rahatlıkla güzel, keyifli vakitler geçirebilirsiniz" diye konuştu.

Yüzme Bel Ağrılarını Geçiriyor

Dr Canverenler, "Tabiki hamilelerden dalış, yüksekten atlama gibi ekstrem su sporlarından uzak durmalarını istiyoruz. Kendilerini rahat hissedecekleri yüzme stiliyle deniz ve havuzda yüzebilirler. Güneş ışınları dik geldiği saatlerde güneşe maruz kalmamalarını, bol su tüketmelerini ve güneş koruyucu krem kullanmalarını öneriyoruz.

Yüzmek anne adaylarına sağlık açısından birçok fayda sağlamaktadır. Yüzme ortopedik sıkıntı yaşamadan kaslarını çalıştırırken, aynı zamanda suyun rahatlatıcı etkisiyle de bel ağrılarını da geçirmektedir" şeklinde konuştu.