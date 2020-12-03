Hamilelere ilaç uyarısı: "Korona pozitifseniz verilen ilaçları kullanın" - Son Dakika

Hamilelere ilaç uyarısı: "Korona pozitifseniz verilen ilaçları kullanın"

03.12.2020 12:52
Hamilelere ilaç uyarısı:

Koronavirüsün hamile kadınlarda diğer insanlarda olduğu gibi öksürük, sırt ağrısı, eklem ağrısı, en çok da yüksek ateş gibi belirtiye yol açtığını vurgulayan uzman isimler, "Korona pozitifseniz verilen ilaçları kullanın" uyarısında bulundu.

Koronavirüsün hamile kadınlarda diğer insanlarda olduğu gibi öksürük, sırt ağrısı, eklem ağrısı, en çok da yüksek ateş gibi belirtiye yol açtığını vurgulayan uzman isimler, "Korona pozitifseniz verilen ilaçları kullanın" uyarısında bulundu.

Tüm dünyada dalgasal olarak hızla yayılan koronavirüsün diğer insanlarda olduğu gebelerde öksürük, sırt ağrısı, eklem ağrısı, en çok da yüksek ateş gibi belirtiye yol açtığını vurgulandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,Prof. Dr. Faruk Buyru, anne adaylarını uyararak, "Bu fiziksel belirtilere "bebeğime bir şey olacak mı" şeklinde bir kaygı da ekleniyor. Anne adayları hem fiziksel hem psikolojik bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyor. Bizler gebeleri takip eden doktorları olarak biliyoruz ki, enfeksiyon en çok erken doğum riskini arttırıyor, bebekte gelişme geriliğine yol açabiliyor. Uzun süren enfeksiyonda rahim içerisinde bebeğin büyümesi duraklayabiliyor. Yine hastalık nedeniyle bebeği erken doğurtmak zorunda kalabiliyoruz. Vaka şeklinde anne karnında bebek ölümleri de bildirilmiş durumda. Bunlar çok fazla değil ama rastlayabiliyoruz. Koronavirüs sürecinde tüm dünyada da sezaryen oranları artmış durumda" açıklamasına yer verdi.

Korona testi pozitif hamilelerin hekimleri tarafından verilen ilaçları kullanmakta çekince yaşadığını belirten Prof. Dr. Faruk Buyru, "Antiviral ilaçlar, ateş düşürücüler, kan sulandırıcılar bunların çoğu gebelikte kullanılması sakıncalı olmayan ilaçlar. Reçete edilen ilaçların kullanılmaması daha çok zarar verecektir. İlacın alınmaması gerek anne adayı açısından, gerek bebek açısından onarılması imkansız hasarlara yol açabilir. Örneğin basit bir vajinal enfeksiyon bile tedavi edilmediği takdirde erken doğum riskini arttırabiliyor. Çok ciddi bir soruna yol açabiliyor. Bebeğin erken doğması da bu problemlerden biri. O nedenle mümkün olduğu kadar gebelerin verilen ilaçları belirtildiği gibi kullanmaları gerekiyor. Mesela hamilelere kullanması için ilaç veriyorsunuz, daha düşük dozda almayı tercih ediyor. Fakat düşük dozda içmesi o ilacın tamamen etkisiz olmasına yol açıyor. O yüzden doğru olan, hekime güvenilip, önerilen ilaçları önerilen dozda ve sürede kullanılması" değerlendirmesini yaptı.

Koronavisün bebeğe süt yolu ile geçişinin söz konusu olmadığını sözlerine ekleyen Buyru, "Emzirirken tabi yakın bir temas söz konusu oluyor. Bu durumda da emzirmeye devam etmesi, sütü kesmemesi öneriliyor. Annenin fiziksel teması minimuma indirmesi, maske takması, her emzirmeden önce ellerini yıkaması lazım. Çok korkuyorsa da sütünü sağıp biberonla veya kaşıkla bebeğini beslemeye devam edebilir" görüşlerine yer verdi.

(İHA)

Hamilelere ilaç uyarısı: Korona pozitifseniz verilen ilaçları kullanın

Koronavirüs, Doğum, İlaç, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamilelere ilaç uyarısı: 'Korona pozitifseniz verilen ilaçları kullanın' - Son Dakika


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