Hamilelere Rehberlik Edecek Bir Kitap: Sen Büyürken - Son Dakika
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Kadın

Hamilelere Rehberlik Edecek Bir Kitap: Sen Büyürken

Hamilelere Rehberlik Edecek Bir Kitap: Sen Büyürken
27.06.2025 11:17
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Hamileliğinin ilk günlerinden doğum sonrasına uzanan duygusal ve fiziksel süreci yalın ve içten bir dille anlatan Muteber Yılmazcan'ın kaleme aldığı "Sen Büyürken" kitabının tanıtımı gerçekleşti. İnkılap Kitabevi'nin markası Üçüncü Göz etiketiyle çıkan kitap, zorlu hamilelik sürecinde kadınlara eşlik edecek, içten ve kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Üçüncü Göz etiketiyle yayımlanan "Sen Büyürken", yazar Muteber Yılmazcan'ın hamilelikten doğum sonrası döneme uzanan kişisel deneyimlerini konu alıyor.

Yazar Muteber Yılmazcan, yeni kitabı Sen Büyürken ile hamileliğinin ilk gününden doğum sonrası üçüncü aya kadar olan süreci tüm açıklığıyla kaleme alıyor. Kişisel bir anlatı olmasının ötesinde, kitap aynı zamanda hamilelik sürecinde yaşanabilecek yalnızlık hissini azaltmayı ve anne adaylarının bu döneme daha bilinçli bir şekilde hazırlanmasını amaçlıyor.

"Her Şey Zamanla Yoluna Giriyor"

Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Yılmazcan, hamileliğinin ilk dönemlerinde oldukça zorlandığını ancak zamanla bu sürecin keyifli hale geldiğini dile getirdi. Doğal bir süreç olan hamileliğin zaman içinde düzene girdiğini belirten Yılmazcan, karşılaşılan sorunların da yavaş yavaş çözüldüğünü katılımcılarla paylaştı.

Hamilelere Rehberlik Edecek Bir Kitap: Sen Büyürken

Kişisel Deneyim ve Uzman Görüşleri Bir Arada

Yılmazcan, bu kitabı oğlu Valentino'ya hitaben yazdığını ifade ederken, eserin yalnızca kendi yaşam öyküsünü değil, aynı zamanda çeşitli uzmanlarla gerçekleştirdiği söyleşileri de içerdiğini belirtti. Kitapta yer alan isimler arasında Op. Dr. Ayşe Solaroğlu, Uzman Psikolog Neşe Karabekir, Ebe Tülin Bulur ve Uzman Klinik Psikolog Begüm Kodalak Bilik gibi alanında uzman kişiler bulunuyor. Bu söyleşiler aracılığıyla, anne adaylarının ve yeni annelerin akıllarına takılabilecek pek çok soruya yanıt veriliyor.

Daha önce üç kitabı yayımlanan Yılmazcan, etkinliğin sonunda okurları için kitaplarını imzalayarak günü noktaladı.

Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kadın Hamilelere Rehberlik Edecek Bir Kitap: Sen Büyürken - Son Dakika

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