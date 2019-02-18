Hamilelere Spor Önerisi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cevdet İşler, "Spor yapan gebelerde normal doğum oranının yüksek olduğu ve normal doğumun daha kolay gerçekleştiği araştırmalarda görülmekte.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cevdet İşler, "Spor yapan gebelerde normal doğum oranının yüksek olduğu ve normal doğumun daha kolay gerçekleştiği araştırmalarda görülmekte." dedi.



İşler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anne adayları iki can taşıdığı için iki kişilik beslenmeli düşüncesinin yanlış olduğunu, hamileliğin iki kişilik bir süreç olduğunu fakat beslenmenin de iki kişilik olması anlamına gelmediğini, hamilelikte beslenmede önemli olanın sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenme olduğunu belirtti.



Gebelikte istenilen yiyeceğin yenmemesi durumunda bebekte sakatlık olacağı gibi bir inanışın yanlış olduğunu vurgulayan İşler, yapılan araştırmaların bunun tam tersini gösterdiğini, düzensiz ve sağlıksız beslenen gebelerin sakat çocuk doğurma olasılığının daha yüksek olduğunun altını çizdi.



Gebeliğin son dönemlerinde mide yanması, hazımsızlık, ekşime, bulantı ve ağza mide sıvısı gelme şikayetlerine sık rastlandığını belirten İşler, mide şikayetlerinin yaşandığı dönem ile bebeğin saç çıkarmaya başladığı dönem birbirine yakın zamanlar olabileceği için böyle yaygın bir inanış olduğunu belirtti. Gerçekte ise bu şikayetlerin mideden yemek borusuna asit kaçağı olmasıyla (reflü) ilgili olduğunu söyledi.

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