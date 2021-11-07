Hamileliğinin 8'inci ayında Covid'e yakalanan annenin aşı pişmanlığı - Son Dakika

Konya'da doğumuna kısa bir süre kala korona virüse yakalanan anne adayı, günlerce ağrı çekti ve erken doğum yapmak zorunda kaldı. Sürecin kendisi için korkunç geçtiğini belirten Gülhan Çalış, daha önce aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu söyledi.

Konya'da 40 gün önce doğum yapan Gülhan Çalış, doğum yapmasına 10 gün kala korona virüse yakalandı. Endişeleri yüzünden aşı olmaktan kaçınan üç çocuk annesi kadın, eklem ağrılarının başlamasıyla hastaneye başvurdu. PCR testinin pozitif çıkmasıyla hastaneye yatırılan Gülhan Çalış, erken doğum yapmak zorunda kaldı. Yaşadığı zorlu süreci anlatan Çalış, daha öncesinde aşı olmadığı için pişman olduğunu kaydetti. Aşıya karşı daha önce bir önyargısının olduğunu ve hamile kalmadan önce aşı olmayı istemediğini ifade eden Çalış, "Hamile kaldıktan sonra da hamilelere çok fazla aşı önerilmiyordu o zamanlarda. Hamileliğimin 8. ayına geldikten sonra haberlerde gebe ölümlerini çok duydukça ben de çok korkmaya, endişelenmeye başladım ve aşı olmaya karar verdim. İlk zamanlar önermedikleri ve benim de son ayıma denk geldiği için 'Artık aşı yapılsa da zaten doğuma 15 gün var' diye düşündüm. O yüzden aşı olmadım. Aslında son zamanlarda olmaya karar vermiştim. Çok pişmanlığını yaşadım bunun" dedi.

"Çok korkularım vardı"

Yaşadığı süreci anlatan Çalış, "Doğuma 15 gün vardı ve haberlerde çok fazla gebe ölümleri duyduğumuz bir zamana denk geldi. Çok korkularım vardı. Bir anda eklem ağrılarıyla başladı. Sabaha kadar ağrı çektim ve bu ağrı inanılmaz bir ağrıydı. İliklerinize kadar ağrıdığını hissediyorsunuz. Ağrının yanı sıra bir de ateş, titreme, sıtma şeklinde başladı. Arkasından öksürük takip etti bunu ve şiddetli bir öksürüktü. Onun üzerine hastaneye başvurduk. PCR testi yaptırmamızı söylediler. Testten sonra da pozitif çıktığını öğrendik" şeklinde konuştu.

"Aşı olsaydım bunları yaşamazdım"

Covid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra aklına her şeyin geldiğini ve çok korktuğunu dile getiren Çalış, "Bir de doğumum sezaryenle olacaktı. 10 gün sonrasına da gün alacaktık doğum için. 'Ameliyat olacağım, aşırı öksürük var, ağrılarım var, ameliyatın ağrılarına mı dayanacağım, Covid ağrılarına mı dayanacağım, nasıl olacak?' diye çok korktum. Ama eve gelen filyasyon ekipleri sağ olsunlar beni sakinleştirdiler. 'Hiç korkma, daha zamanın var, geçirirsin bu dönemi. Sonra gün verilir sana' diye sakinleştirdiler. Ağrıların artmasının yanı sıra doğum ağrısı çekmeye başladım. Bebek erken dünyaya geldi o yüzden. Biz hastaneye ağrılar için geldiğimizde doğumun başladığını öğrendik. Yatışın yapılacağı söylendi. O anda kaygılarım daha da arttı. Korkudan ağlamaya başladım. Korkunç bir süreçti. Elhamdülillah atlattık. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Çok şükür onda da, bende de bir sıkıntı yok. Atlattık ama tabii ki ameliyat sonrasında çok sıkıntı yaşadım. 20 gün öksürükler bir taraftan, sanki dikişler yeniden ayrılacakmış gibi bir hissiyat, o kadar kötü bir süreç ve sürekli her öksürüşümde ağlıyordum. Artık dayanamıyordum ve 'Keşke öncesinde aşı olsaydım' dedim. O pişmanlığı yaşadım. Aynı şekilde hastane yatağında da ağrıları çekerken yaşadım, 'Niye vaktinde aşı olmadım' dedim. Aşıdan hiçbir şey olmazmış keşke olsaydım bunları yaşamazdım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunan Çalış, "Ben bunları yaşayan bir insan olarak pişmanlığını çok duydum. Gerçekten ben de aşıya karşı çok önyargılıydım ama çok pişman oldum. Bebeği de kendi canınızı da riske atmaya değmez. Herkes aşısını yaptırsın. Ben çok pişman oldum aşı yaptırmadığım için, çok gözyaşı döktüm" diye konuştu.