Hamilelik fotoğrafları bile sahte çıktı! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın dolandırıcı herkesi kandırmış

Güney Afrika'da 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole adlı kadının tek seferde 10 çocuk dünyaya getirdiği iddiası, büyük yankı uyandırmıştı. Dünya basınının geniş yer verdiği kadın hakkında şaşırtan bilgiler ortaya çıktı.

Tek seferde 10 çocuk doğurduğu iddiası Güney Afrikalı yetkililer tarafından doğrulanan kadının, çocuklarına ait hiç fotoğraf yansımamıştı. Normalde bu tarz doğumlarda bebeklerin yan yana çekilen fotoğrafları, basına servis ediliyordu. Fakat bu doğumda bebeklerin fotoğraflarının olmaması, haberi duyanlarda kuşkuya neden oldu.

KISA SÜREDE YAYILDI

Bir kadının tek seferde 10 çocuk doğurmasının zor olması nedeniyle, dünya basını olaya çabuk ilgi gösterdi. Haberin yayılmasının ardından Gosiame Thamara Sithole adlı kadın, dünyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak bilim dünyası ve sosyal medya kullanıcıları, doğuma bir türlü inanmadı.

AKRABALARINDAN YARDIMLARI TOPLAYIP KAÇTI

Yaşananların üzerinden çok geçmeden, olayın gerçek yüzü de kadının kocası Teboho Tsotetsi'nin bebekleri hiç görmediğini polise aktarmasıyla anlaşılmış oldu. Kadının, bir akrabasının evinde yakalanmasının ardından olayın detayları ortaya çıktı. Maddi durumu kötü olan kadının, 10 çocuk doğurduğu yalanını yayarak, akrabalarından yardım topladığı ve paraları aldıktan sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, ifadesinin ardından kadın sığınma evine teslim edildi.

HAMİLELİK FOTOĞRAFLARI DA YALAN ÇIKTI

Güney Afrikalı kadının hamilelik fotoğraflarının da düzmece olduğu belirtildi. Kadının, karnına çeşitli aparatlar koyarak şişliği artırdığı ve bu yolla insanları kandırdığı aktarıldı. Ancak Güney Afrika'daki bazı basın yayın organları, kadının hamile olduğunu fakat 10 çocuğa değil, daha az çocuğa hamile olduğunu iddia etti.