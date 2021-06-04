Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi

Şeyma Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mohammed Al Saloussi ile evlilik kararı alıp apar topar hazırlıklara başlayınca hamile olduğu ileri sürüldü. Günlerdir hakkında hamilelik iddiası ortaya atılan Subaşı sonunda sessizliğini bozdu. Hürriyet'e özel açıklama yapan Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyleyerek "Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten" dedi.

"EVLENMEDEN HAMİLE KALMAM"

Temmuz ayında İbiza'da nikah masasına oturmayı planladıklarını söyleyen Şeyma Subaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten. Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hala hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar."

DÜĞÜNDEN SONRA MIAMI'DE YAŞAYACAKLAR

Yaz boyunca İbiza'da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami'daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza'da kalacak olan çift, eylül ayında ABD'ye dönerek Miami'deki evlerine "Mrs. and Mr. Saloussi" olarak yerleşecek.

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