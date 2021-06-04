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Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi - Son Dakika

Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi

04.06.2021 11:04

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den aldığı romantik evlenme teklifiyle gündeme oturan Şeyma Subaşı, günlerdir konuşulan hamilelik iddiasına da cevap verdi. Hamile olmadığını belirten Subaşı, "Evlenmeden olmaz" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı bir süredir aşk yaşadığı Mohammed Al Saloussi ile evlilik kararı alıp apar topar hazırlıklara başlayınca hamile olduğu ileri sürüldü. Günlerdir hakkında hamilelik iddiası ortaya atılan Subaşı sonunda sessizliğini bozdu. Hürriyet'e özel açıklama yapan Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyleyerek "Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten" dedi.

"EVLENMEDEN HAMİLE KALMAM"

Temmuz ayında İbiza'da nikah masasına oturmayı planladıklarını söyleyen Şeyma Subaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten. Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok. Benimle de o kadar ilgilenilmiyordur artık diye düşünüyorum ama hala hakkımda konuşuluyor. Daha evlenmeden boşanmamı konuşuyorlar, boşanırsam ne kadar alacağımı, nafakamı konuşuyorlar."

Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı

DÜĞÜNDEN SONRA MIAMI'DE YAŞAYACAKLAR

Yaz boyunca İbiza'da kalacağını anlatan Şeyma Subaşı, şu sıralar Miami'daki evinde tadilat yapıldığını da belirtti. Düğünden sonra İbiza'da kalacak olan çift, eylül ayında ABD'ye dönerek Miami'deki evlerine "Mrs. and Mr. Saloussi" olarak yerleşecek.

Şeyma Subaşı, 3 aylık hamile olduğu iddiasını kesin bir dille yalanladı

Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi
Eliyle karnını gizlemesi dikkat çekti! Şeyma Subaşı hamile olmadığını açıkladı

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Evlilik, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi - Son Dakika Magazin


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